Liberación de 400 talibanes pone a Afganistan a las puertas de la negociación

JBD01. MOHAMND DARRA DISTRICT (AFGANISTÁN), 09/01/2019.- Soldados afganos toman posiciones durante una operación contra militantes del Estado Islámico (EI) en la provincia de Nangarhar (Afganistán) hoy, 9 de enero de 2019. EFE/ Ghulamullah Habibi

Kabul, 10 ago (EFE).- La inminente liberación de los últimos 400 talibanes prisioneros, que podría materializarse en las próximas horas con la firma del presidente afgano, Ashraf Ghani, pone más cerca que nunca el arranque de las negociaciones de paz de un país lastrado por dos décadas de guerra.

"Es probable que el proceso del decreto sea completado hoy (lunes), y que el presidente lo firme esta tarde", dijo a Efe un alto funcionario afgano que pidió el anonimato.

La concreción de la firma, que aún no ha sido confirmada por el Gobierno, dependerá de la finalización de todos los detalles burocráticos del documento, precisó la fuente.

Con estas liberaciones se completaría el compromiso de intercambio, estipulado como requisito indispensable para las conversaciones, tras cinco meses de desacuerdo entre el Gobierno de Kabul y los talibanes.

El intercambio forma parte de un histórico acuerdo firmado en Doha entre EEUU y los talibanes, con el que los estadounidenses se comprometían a retirarse de Afganistán en 14 meses, y los talibanes a negociar la paz cara a cara con el gobierno afgano.

Aunque la formación insurgente terminó de excarcelar a sus prisioneros el pasado 30 de julio, el Gobierno se había resistido hasta ahora a liberar a estos últimos prisioneros alegando que estos estaban acusados de delitos comunes.

El pasado domingo la denominada Loya Jirga o gran asamblea de ancianos y élites políticas, convocada por Ghani para decidir el asunto, recomendó liberar a los insurgentes y comenzar cuanto antes las conversaciones de paz intraafganas.

Si bien no hay una fecha para las liberaciones o el inicio de las conversaciones, el portavoz talibán en Catar, Suhail Saheen, aseguró a Efe que una vez que "los prisioneros restantes sean liberados, entonces estaremos listos para comenzar las conversaciones intraafganas en una semana".

El enviado especial de EEUU para la Reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, aplaudió la medida que, dijo, dará comienzo "inmediato" a las negociaciones.

"En los próximos días esperamos que se completen las liberaciones de prisioneros, luego (se produzca) el viaje del equipo de Afganistán a Doha y, a partir de ahí, el inicio inmediato de las negociaciones intraafganas", publicó en Twitter.

RIESGO DE ALARGAR LA GUERRA

Las dilaciones para cumplir con el compromiso de intercambio deja un manto de desconfianza sobre el futuro de las negociaciones.

Los analistas desconfían del pronto inicio de las conversaciones y de la voluntad de ambas partes por llegar a un acuerdo, por lo que temen el recrudecimiento de la guerra.

"Los talibanes no aceptan al Gobierno como parte legítima en las conversaciones, mientras que el Gobierno insiste en liderar las negociaciones como representante de la nación", dijo a Efe el director general del Centro de Investigación Estratégica Qased de Kabul, Abdul Baqi Amin.

A juicio de Amin la "actual estabilidad política de Afganistán es muy ambigua", por lo que "en ausencia de un acuerdo de paz y de tropas estadounidenses (en el país), la guerra se intensificará y podría desencadenar una guerra civil con riesgo de colapso del Gobierno".

Ello, en referencia a la salida de Afganistán de las tropas de la potencia norteamericana y sus aliados, prevista para la primavera de 2021 en el acuerdo EEUU-Talibán de Doha.

La desocupación de los estadounidenses ha cumplido con reducción de las tropas de 12.00 a 8.600 soldados y la retirada de cinco bases en los primeros 135 días tras la firma del acuerdo.

En declaraciones a Efe, Ali Akbar Jamshidi, miembro del Comité de Defensa del Parlamento afgano, afirmó estar "muy preocupado" ante la posibilidad de que "los estadounidenses vuelvan a dejar Afganistán a merced de Pakistán", que podría, en su opinión, alentar a los talibanes a continuar la lucha hasta lograr una victoria militar.

"Los talibanes todavía tienen en mente la idea equivocada de vencer militarmente, especialmente tras firmar el acuerdo con Estados Unidos", dijo Jamshidi, y auguró que la violencia seguirá siendo la principal herramienta que usarán los insurgentes para presionar a su contraparte e imponerle sus condiciones.

De hecho, en los cinco meses transcurridos desde que se firmó el acuerdo de Doha, los insurgentes han mantenido elevada su actividad violenta.

LA DEMOCRACIA COMO ÚNICO CAMINO

Con una mirada más optimista, el analista y parlamentario de la Cámara Baja Niamatullah Karyab, cree que la negociación es la única forma que tienen los talibanes de formar parte del futuro de Afganistán.

"No veo la posibilidad de algo como un golpe de Estado o el colapso del Gobierno por sí solo, incluso si la negociación fracasa o se demora. Es una locura y una tontería total si algunas personas piensan en el colapso del Gobierno. A pesar de los fracasos y las deficiencias, es mejor tener un sistema en funcionamiento, que no tenerlo en absoluto", dijo a Efe Karyab.

A su juicio, los talibanes deben olvidar la idea de reinstaurar el emirato en Afganistán o de copar todo el poder político y en su lugar deben amoldarse al sistema democrático.

"La democracia es un gran paraguas bajo el cual todos pueden tener un lugar para vivir, pero si este techo se derrumba, todos nos quedaremos sin hogar", afirmó.