Latinoamérica abre sus escuelas pese al temor por la experiencia de EE.UU.

Estudiantes asisten al inicio de clases hoy en el Colegio Amazonense Dom Pedro II, en Manaos, Amazonas (Brasil). EFE/Raphael Alves

Bogotá, 10 ago (EFE).- Varios países de América Latina viven hoy el regreso a clase de sus niños y jóvenes pese al temor que les generan los contagios con coronavirus que se han presentado en las aulas de Estados Unidos y que contribuyen a que el continente siga siendo el más afectado en el mundo por la voraz enfermedad con 10,5 millones de casos y 388.000 muertos.

En Latinoamérica, donde según la estadounidense Universidad John Hopkins hay 5.157.394 enfermos, el brasileño estado de Amazonas, que llegó a tener sus servicios sanitarios y funerarios colapsados por la pandemia, se convirtió este lunes en el primer territorio de su país en reabrir los colegios públicos tras cinco meses sin clases presenciales.

Fronterizo con Colombia, Venezuela y Perú, su capital, Manaos, recibió hoy a cerca de 110.000 alumnos de la enseñanza media que volvieron a las escuelas públicas después de lograr un aparente control de la COVID-19, al contabilizar en el estado 3.384 muertes y 107.197 casos confirmados de la enfermedad.

Brasil, con 3.057.470 infectados, es el segundo país del mundo con mayor número de contagios, solo por detrás de Estados Unidos, que alcanzó ya los 5.071.306.

Al Amazonas se unió hoy San Juan, que es la primera provincia de Argentina en reanudar las clases luego de que la asistencia a las escuelas de todo el país se suspendiera a mediados de marzo, pocos días después de que se iniciara el ciclo escolar 2020.

Este distrito del noroeste argentino es el que registra menos casos del virus, con apenas 22 de los 246.499 contagios confirmados en el país, lo que llevó al Gobierno nacional a impulsar junto con las autoridades locales el regreso a las aulas bajo un estricto protocolo de bioseguridad.

Así, unos 10.500 alumnos de los últimos años de las escuelas primarias y secundarias volvieron a las aulas en 14 de los 19 departamentos de San Juan.

TEMOR AL CONTAGIO EN EE.UU.

Tanto en Brasil como en Argentina le dieron la bienvenida a los alumnos a pesar del nerviosismo que les genera que sus niños se enfermen, tal y como ocurrió en la Escuela de Secundaria de North Paulding, en Georgia (EE.UU.), cuya imagen con los pasillos abarrotados de estudiantes se hizo viral la semana pasada.

Este centro educativo revocó su decisión de reanudar las clases presenciales y anunció que volverá a la enseñanza online por lo menos durante los próximos dos días después de informar este domingo que tiene nueve casos de coronavirus.

Pero el de Georgia no es el único reporte de contagios en las escuelas de Estados Unidos en donde se registró un aumento del 40 % de los casos en las dos últimas semanas de julio, con algo más de 97.000 nuevas infecciones, según un estudio de la Academia Estadounidense de Pediatría, que pone de relieve el riesgo que supone la reapertura de las aulas a partir de este mes.

Entre el 16 y el 30 de julio los casos entre personas de corta edad pasó de 241.904 a 338.982 en todo Estados Unidos, lo que supone una aceleración en el ritmo de contagio entre menores y jóvenes, grupos de población que hasta ahora han tenido una menor incidencia de la enfermedad.

Según el informe, realizado conjuntamente con la Asociación de Hospitales Infantiles en 49 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, el índice de infecciones fue de 447 casos por cada 100.000 habitantes y representan el 9 % de todos los casos de COVID-19 detectados en la segunda mitad de julio.

PANAMEÑOS OPTAN POR ESCUELA PÚBLICA ANTE LA FALTA DE DINERO

En Panamá, la educación fue lo primero que se paralizó a raíz de la pandemia en la segunda semana de marzo.

A los pocos días se ordenó el cierre del comercio no esencial, una medida que se mantiene cinco meses después y que hace agonizar a la economía con la consecuente pérdida del poder adquisitivo de la población.

Por ello, cuando a finales de julio se reinició la educación pública tras un período de adaptación curricular y tecnológica para dar clases a distancia, muchos padres decidieron ante la falta de dinero sacar a sus hijos de las escuelas privadas, que nunca pararon al echar mano de las plataformas virtuales, e inscribirlos en las estatales.

Un estudio evidenció que menos del 30 % de las familias panameñas pueden pagar actualmente las cuotas de las escuelas privadas, un 35 % ha manifestado poder hacerlo parcialmente y entre un 35 % y 40 % ya no puede abonar.

Sin embargo, maestros consultados por Efe aseguraron que "el sistema público del país no tiene la infraestructura física ni curricular para absorber a tantos niños. No están contratando docentes y la ley establece una máxima capacidad de 35 alumnos por salón, pero hay escuelas que ni siquiera tienen esa capacidad".

BAJAN LAS CIFRAS MUNDIALES

Con miedo o sin él, lo cierto es que son cada vez más los países de América que se alistan para retomar las clases teniendo como base para ello las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indican que los casos diarios han bajado.

En total, hoy hay 19,7 millones de contagiados en el planeta y los muertos por la pandemia llegan a 728.012.

A pesar de estos devastadores números, la cifra de nuevos casos diarios se ha ralentizado ligeramente en lo que va de mes, de unos 300.000 el 1 de agosto a 280.000 una semana después.

En el orbe, además de Estados Unidos y Brasil integran la lista de las naciones más afectadas por el virus México (475.000 casos), Perú (471.000), Colombia (376.000) y Chile (373.000).