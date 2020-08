La inflación crece en China un 2,7 % interanual en julio

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación, aumentó un 2,7 % interanual en julio, frente al 2,5 % registrado el mes anterior.EFE/Rolex Dela Pena/Archivo

Pekín, 10 ago (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación, aumentó un 2,7 % interanual en julio, frente al 2,5 % registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra es ligeramente superior a la prevista por los analistas, quienes habían pronosticado un incremento de la inflación de en torno al 2,6 % para junio.

La institución divulgó también este lunes que el índice de precios a la producción (IPP), que mide la inflación mayorista, cayó un 2,4 % interanual en julio tras la bajada del 3 % interanual registrada en junio.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan explicó en un comunicado que el dato refleja el resultado de las políticas gubernamentales orientadas a estabilizar los precios y garantizar los suministros, y destacó que "el mercado se mantuvo en general estable".

Al igual que en meses anteriores, los datos de la ONE muestran que los principales protagonistas de la subida del IPC fueron los alimentos, que se encarecieron un 13,2 % interanual en julio frente al 11,1 % de junio.

En concreto, el precio del cerdo, uno de los productos más demandados por los consumidores chinos, continúa imparable y aumentó en un 85,7 % interanual el mes pasado (en junio subió un 81,6 y en mayo, un 81,7 % interanual), dado que su producción se ha visto mermada desde mediados de 2018 por una epidemia de peste porcina africana que ha diezmado la piara nacional.

Asimismo, el precio de las verduras frescas aumentó un 7,9 % interanual en julio, mientras que el de los huevos cayó un 16,6 % y el de las frutas frescas descendió un 16,6 %.

Por otra parte, la ONE indicó que el precio de los productos no alimentarios no registró cambios y, entre ellos, el de los bienes de consumo aumentó un 4,3 %, mientras que los de los servicios tampoco experimentaron variaciones.

El coste de la atención médica se elevó un 1,6 % interanual en julio y la educación, la cultura y el entretenimiento, un 0,3 %, mientras que los precios del transporte y las comunicaciones retrocedieron un 4,4 %; los de las prendas de vestir, un 0,5 %, y los de la vivienda, un 0,7 %.

El IPC aumentó un 2,4 % interanual en julio en las áreas urbanas del país asiático, mientras que en las zonas rurales se incrementó en un 3,7%, añadió el organismo.

En cuanto al IPP, que retrocedió un 2,4 % interanual en julio tras las caídas del 3 % en junio y del 3,7 % en mayo, la ONE destacó la bajada en los precios de las industrias relacionadas con la extracción de gas y petróleo (-27,8 %) y de las que lo procesan (-17 %).