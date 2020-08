Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se aísla por sospecha de COVID-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 10 ago (EFE).- La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que se aislará tras haber tenido contacto con su secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez, quien este mismo día anunció que resultó positivo a COVID-19.

"Estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia", tuiteó Sheinbaum, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

De confirmarse el contagio, Sheinbaum sería la octava mandataria estatal de México en contraer la enfermedad de un total de 32.

Antes de ella, han dado positivo los gobernadores de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Querétaro y Guerrero.

Tras más de cinco meses de pandemia, México acumula más de 52.000 muertos y 480.000 casos por la enfermedad, con la mayoría en la zona metropolitana que conforman Ciudad de México y el Estado de México.

Suárez lleva apenas dos semanas como secretario de Gobierno de Ciudad de México, cargo que antes desempeñaba Rosa Icela Rodríguez, ahora coordinadora general de Puertos y Marina Mercante del Gobierno federal.

"Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa", afirmó el funcionario.

Ciudad de México, con más de 9 millones de habitantes, concentra casi una sexta parte de los contagios y fallecidos de COVID-19 a nivel nacional, con 80.383 casos y 9.407 decesos confirmados.

Aun así, el Gobierno capitalino mantiene en naranja el semáforo de riesgo epidemiológico, lo que indica un nivel "alto" de riesgo frente al rojo, que significa máximo peligro.

Esta semana, se esperan los protocolos para la reapertura gradual de piscinas, cines, museos y la autorización para que bares y discotecas operen como restaurantes.

La mandataria encabezó la rueda de prensa diaria desde su casa, en la que precisó que se hará la prueba a partir del próximo jueves.

"Pero como dice el protocolo nos vamos a quedar para no contagiar a nadie", manifestó.