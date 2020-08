James Roday explica cómo recuperó su apellido hispano 22 años después

Fotografía cedida hoy por NBCUniversal que muestra al actor James Roday (i) mientras posa como Shawn Spencer, y a Dulé Hill (d) como Gus Guster, de la saga "Psych". EFE/James Dittinger/NBCUniversal

Los Ángeles (EE.UU.), 10 ago (EFE).- Muchos reconocen a James Roday Rodríguez por ser uno de los alocados detectives de la saga "Psych", pero pocos conocían el apellido hispano de este actor que reivindica su origen después de que hace 22 años sus agentes recomendaran que se desprendiera del mismo.

"Estuvo ensombrecido durante años pero los últimos movimientos sociales me hicieron pensar profundamente, sentí que era mi responsabilidad", explica en una entrevista con Efe por el estreno de "Psych 2: Lassie Comes Home" la segunda película derivada de la serie estrenada en 2006 que aún suma seguidores.

El estreno de esta cinta en Peacock, la plataforma de "streaming" de NBCUniversal, serán los primeros créditos en los que aparezca su nombre completo, incluyendo ese "Rodríguez" que remite al origen mexicano de su familia.

"Se siente bien. Ha sido mi nombre durante toda mi vida. Pero lo escucho y digo más que antes. Estoy muy orgulloso de tener una parte mexicana y del lado mexicano de mi familia", asegura Rodríguez durante una videollamada en la que no borra su sonrisa.

La historia detrás de ese cambio es común para algunos actores: Cuando en 1998 comenzó su carrera, con apenas 20 años, un agente recomendó que para aprovechar su apariencia caucásica no utilizase Rodríguez ni David, su segundo nombre, a nivel profesional.

Era una manera de evitar los papeles estereotipados en los que la industria audiovisual estadounidense ha encasillado habitualmente a los intérpretes latinos o de origen hispano.

"Hemos mejorado desde 1998 hasta el punto de que ningún actor recibiría ese consejo", opina.

"Imagínate, sería cancelado -apunta- Si alguien se cambia el apellido Rodríguez porque no parece mexicano... supondría el fin de su carrera".

Para Roday Rodríguez "ha habido un progreso" y la televisión "tiene más diversidad que nunca".

Aún así queda mucho camino por recorrer y él mismo señala el siguiente paso: Contar historias escritas por gente de color sobre gente de color y no sólo incorporar diversidad a los repartos "para las mismas historias".

"Este tiempo ha hecho que me pregunte cosas, aunque algunas respuestas serían incómodas, para así sacar algo de ello. Para ser una mejor versión de mí", dice felizmente.

Con ese espíritu, Roday Rodriguez volvió a ponerse al frente de la saga "Psych" para entregar a sus seguidores, tan entregados que se hacen llamar "PsychOs", una segunda película derivada de la serie original

Aunque la serie televisiva terminó en 2014, sus creadores prometieron hasta cinco películas que seguirían las aventuras del Departamento de Policía de Santa Bárbara.

"En la anterior estábamos tratando de hacer una primera película, y queríamos que fuera enorme. En esta volvimos a lo que sabíamos hacer es como un episodio extra largo de 'Psych', describe.

En "Psych 2: Lassie Comes Home", el jefe de policía de Santa Bárbara, Carlton Lassiter (Timothy Omundson, "This Is Us", "American Housewife") es atacado en su trabajo y dado por muerto, pero una serie de señales indican otra versión y los detectives Shawn (James Roday) y Gus (Dulé Hill) regresan a la ciudad desde San Francisco.

"Es un grupo tan loco que siempre es un placer volver, nunca sabemos cuando volveremos pero hacerlo durante un tiempo fue un regalo", describe.

"Psych 2" es una de las cintas originales de Peacock, el servicio estrenado este verano con el catálogo de la cadena NCB y los estudios de Universal.

Javier Romualdo