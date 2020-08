Impulso al fútbol femenino, el desafío del nuevo presidente de la Dimayor

Fotografía cedida hoy por la División Mayor del Fútbol Colombiano­ (Dimayor) que muestra a su recién elegido presidente Fernando Jaramillo Giraldo. EFE/Dimayor

Bogotá, 10 ago (EFE).- El nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, se comprometió este lunes a impulsar el fútbol femenino en su país con un campeonato que sea "serio", "consistente" y no suponga una carga financiera para los clubes.

Jaramillo afirmó en su primera rueda de prensa desde que asumió como presidente de la Dimayor que la idea es "ofrecerle a las jugadoras todas las garantías de que se va a hacer un campeonato serio, consistente, con todos los recursos".

"Cuenten con mi compromiso para apoyar el fútbol femenino", dijo.

Enfatizó que cree "firmemente en los beneficios del fútbol femenino para el fútbol colombiano".

La Dimayor, que organiza los torneos de fútbol profesional en Colombia, aprobó el 3 de agosto la disputa de una liga femenina este año que contará, en principio con 16 equipos que han manifestado su voluntad de participar, aunque no precisó la fecha de inicio.

La liga femenina estaba prevista para comenzar en abril pero quedó en el limbo por la pandemia de la COVID-19.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció a comienzos de abril que de los 18 equipos que tienen previsto participar en la liga femenina de 2020 solo cuatro "arrancaron sus labores con un contrato en firme".

Pese a ello, la Asociación lamentó entonces que "un porcentaje considerable (de contratos) se firmaron por un salario mínimo", que hoy en Colombia es de 877.803 pesos mensuales (unos 230 dólares)

Por otra parte, Jaramillo aseguró que el reinicio de la liga masculina, que fue suspendida en la octava jornada del Torneo Apertura, es muy importante y que por ello se reunirá este lunes con el Ministerio del Deporte.

La Dimayor busca que el torneo vuelta a tomar vuelo a finales de este mes pero está a la espera de la autorización del Gobierno, que tiene la última palabra.

Añadió que los clubes decidirán el jueves en una asamblea extraordinaria qué harán con los descensos y ascensos de esta temporada, pues algunos de los equipos que pueden bajar de categoría consideran que sería injusto que lo hicieran si solo se disputó la mitad de los partidos previstos para este año.

"Hay una propuesta en el aire para extender ese ascenso y descenso hasta junio del otro año", manifestó.

"Creo que hay un buen ambiente para que se tome una decisión que sea justa para todos", añadió.

En cuanto a la propuesta de que el campeonato se termine en una sola sede, que puede ser la céntrica región del Eje Cafetero, Jaramillo dijo que tiene sus "cosas buenas y malas".

En cuanto a lo positivo, puso "el tema de desplazamientos", que considera "se facilita muchísimo", mientras que entre lo complicado está conseguir lugares para que todos los equipos entrenen.

"La logística del fútbol no es tan sencilla, los equipos llevan sin jugar mucho tiempo", aseguró el directivo, que manifestó que hacer el torneo en una sola sede puede costar cerca de 12.000 millones de pesos (unos tres millones de dólares).

La Dimayor anunció el 13 de marzo la suspensión temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de Primera y Segunda División y la Copa Colombia, luego de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19.