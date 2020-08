Fútbol/Liga Europa.- Previa del Wolverhampton - Sevilla

El Sevilla sale a cazar 'lobos'



Los de Lopetegui buscan las semifinales de la Liga Europa ante un peligroso Wolverhampton inglés



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Sevilla tratará este martes en el MSV Arena de Duisburgo (21.00 horas) de mantener su gran momento de forma y volver a las semifinales de su competición predilecta, la Liga Europa, aunque enfrente tendrá un rival peligroso como el Wolverhampton Wanderers inglés.



El conjunto hispalense solventó su duelo a partido único de octavos de final ante la Roma italiana y lo hizo dejando muy buenas sensaciones, lo que ha aumentado su posible candidatura a conquistar su sexto título de la competición, el cuarto bajo el formato actual.



Además, la estadística dice que de sus anteriores cinco eliminatorias de la antepenúltima ronda no perdió ninguna. De hecho, siempre que superó esta fase, terminó por conquistar el trofeo, aunque en aquellos casos estaba el condicionante de ser a doble partido que no existe en esta ocasión.



Más problemas tuvieron los 'Wolves', que tenían la vuelta pendiente con el Olympiacos, al que lograron batir por la mínima (1-0) para hacer valer, con sufrimiento, el 1-1 de la ida en El Pireo, pero que sólo ha perdido dos de sus 16 partidos europeos de esta edición del torneo en el que empezó hace más de un año en la segunda ronda de la previa.



Pese a no haber perdido en sus últimos 18 encuentros entre todas las competiciones y su teórico mayor potencial, el Sevilla acude sin confianzas a esta cita de cuartos, en la que presumiblemente le tocará llevar la iniciativa ante los de un viejo conocido del fútbol español como Nuno Espírito Santo, que ha armado muy bien a los suyos tanto atrás como arriba donde posee un '9' muy revalorizado como Raúl Jiménez.



Julen Lopetegui no tiene previsto hacer excesivos cambios respecto al once que dispuso el pasado miércoles. El centrocampista serbio Nemanja Gudelj es la única baja del guipuzcoano que además ha tenido tiempo para preparar este encuentro y para dar descanso, por lo que si hay alguna modificación, esta podría venir en la zona atacante con Munir y De Jong optando a ser titular en detrimento de Suso y En-Nesyri, porque tanto la defensa como el centro del campo parece 'intocable'.



RUI PATRICIO, SEGURO ATRÁS, RAÚL JIMÉNEZ, PELIGRO ARRIBA



Por su parte, el Wolverhampton está firmando también una gran temporada, en la que acumula ya casi 60 partidos, lo que no le ha impedido brillar tanto en la Premier League, donde ha finalizado en una óptima séptima posición, como en la competición europea. El equipo inglés no estaba en unos cuartos continentales desde la Copa de la UEFA 71-72, una edición en la que terminó subcampeón tras caer ante la Juventus italiana.



Los de Nuno han dejado ya en el camino a muchos rivales, entre ellos otro equipo de LaLiga Santander como el Espanyol (dieciseisavos), hasta plantarse entre los ocho mejores y ahora espera sumar una muesca más ante el Sevilla, avalado por triunfos valiosos en esta campaña como los dos logrados en el campeonato inglés como el Manchester City.



Con el marcado toque portugués que le dan el guardameta Rui Patricio, un portero notable y lo mejor de la zona defensiva, un veterano centrocampista como Joao Moutinho y uno más joven como Rubén Neves, y un delantero como Diogo Jota, los 'Wolves' aspiran a resquebrajar el 'muro' defensivo que han levantado Diego Carlos y Koundé con Raúl Jiménez.



El delantero mexicano, que pasó discretamente por el fútbol español en las filas del Atlético, es ahora un '9' codiciado en el Viejo Continente gracias a su buena campaña con 17 goles en la Premier y otra decena en la Liga Europa. Junto a él, la velocidad y potencia del español Adama Traoré será otra amenaza del equipo inglés que no podrá contar con Jonny Otto, lesionado de gravedad en la rodilla ante Olympiacos, ni con el sancionado Podence, otro de los portugueses.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



WOLVERHAMPTON WANDERERS: Rui Patrício; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Moutinho, Neves, Vinagre; Traoré, Jiménez y Diogo Jota.



SEVILLA: Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega; Suso, De Jong y Ocampos.



--ÁRBITRO: Daniel Orsato (ITA).



--ESTADIO: MSV Arena de Duisburgo.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.