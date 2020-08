Fútbol.- Los clubs de LaLiga obtienen un sobresaliente en materia de transparencia, según el INFUT 2019

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los clubs de LaLiga han obtenido el sobresaliente en materia de transparencia, según los resultados de la Tercera Edición del Índice de Transparencia de los Clubs de Fútbol Profesional 2019 (INFUT 2019), elaborado por Transparencia Internacional España (TI-E) con la colaboración de LaLiga.



Este es índice con una finalidad positiva con el que los clubs de LaLiga "han consolidado una auténtica cultura de transparencia corporativa", y que evalúa su "publicidad activa y apertura informativa a través de la información publicada en sus páginas web mediante la comprobación de un número determinado de indicadores previamente definidos", señaló la patronal en nota de prensa.



Para su elaboración, el organismo que preside Javier Tebas ha colaborado de forma "proactiva, mostrando su firme compromiso y apuesta por la transparencia, el cumplimiento y el buen gobierno en el fútbol profesional, pilares fundamentales en la profesionalización del fútbol español impulsada por LaLiga".



Este índice se ha desarrollado de forma interactiva con los clubs evaluados en distintas fases, compartiendo con ellos la información requerida, los indicadores evaluados y los resultados obtenidos. En esta ocasión, ha estado compuesto por 48 indicadores, clasificados en 'Información sobre el club de fútbol'; 'Relaciones con los socios, aficionados y público en general'; 'Transparencia económico-financiera; 'Transparencia en las contrataciones y suministros' e 'Indicadores de la Ley de Transparencia'.



La evaluación se ha centrado en la publicación de los datos actualizados a la temporada deportiva 2018/19, otorgando especial importancia al acceso y disposición de la información económico-financiera por parte de los aficionados y el público en general.



Y tres años después de la última edición de este índice, según LaLiga, "se ha podido comprobar cómo los clubs de fútbol profesional han avanzado considerablemente en su compromiso con la transparencia, el cumplimiento y el buen gobierno corporativo, obteniendo unos encomiables resultados".



En este sentido, la patronal celebra que no sólo son destacables las puntuaciones obtenidas por cada entidad, sino también el logro colectivo alcanzado que "ha superado con creces las expectativas, lo cual pone de manifiesto la loable implicación y proactividad que todos han mostrado para mejorar la calidad de la información por ellos publicada en sus respectivas webs".



A escala global, los resultados del INFUT 2019 ofrecen una puntuación media entre los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank de 93,63 puntos sobre 100, una gran mejoría respecto al de 2016 cuando fue de 62,80.



Además, en esta ocasión, sólo cuatro clubs tienen una puntuación por debajo de 80 por ciento frente a los 30 de 2016, mientras que la media de los de LaLiga Santander es sensiblemente más alta (97,55) que la de los de LaLiga SmartBank (90,06). Sin embargo, hace tres años, los clubs de Segunda mostraron una media global del 54,4 por ciento, y sólo tres superaban el 80, por los 18 de este último.



Si analizan de forma independiente los resultados de LaLiga Santander, 12 de sus 20 componentes obtuvieron el 100% de la puntuación y todos superan el 80% de la puntuación total. De hecho, la patronal aclara que si se examinan las dos últimas ediciones, "se puede observar que clubs que no alcanzaban a tener el 50 por ciento de los puntos en la anterior edición ahora tienen una puntuación de 100".



"Todo ello viene a demostrar que la transparencia y la ética empresarial no dependen de factores económicos ni estructurales, sino del compromiso de las personas, de sus empleados y, sobre todo, de sus órganos rectores con la cultura de 'Compliance'", subrayó LaLiga.



Por ello, la patronal cree que los clubs del fútbol profesional, "siendo conscientes de las expectativas sociales que satisfacen y de su relevante participación en el desarrollo de la sociedad", han dado muestras "de un gran avance para hacer más accesible la información sobre su organización y la gestión de la actividad deportiva, siendo destacable a tal efecto el trabajo diario que en este sentido realizan sus departamentos de 'Compliance' e Integridad".



"Por ello, han conseguido incrementar el compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo, senda en la que seguirán trabajando arduamente para alcanzar los máximos niveles de excelencia", deseó LaLiga.