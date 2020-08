Fútbol.-Lopetegui: "El Wolverhampton es el equipo que más dinero ha invertido en jugadores después del City"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha recordado que el Wolverhampton, al que se enfrentarán este martes en los cuartos de final de la Liga Europa, es el equipo "que más dinero ha invertido en jugadores muy brillantes después del Manchester City" y que está "a un nivel altísimo", por lo que les obligará a "llevar al límite" todos sus "esfuerzos".



"Este año ha igualado a puntos al Tottenham, el año pasado se metió en Europa. Creo que después del City es el equipo que más dinero ha invertido en jugadores muy brillantes de presente y de futuro. Tiene un entrenador que lleva tres temporadas, con solidez y jugadores de muchísimo nivel. Está a un nivel altísimo, ha conseguido resultados muy buenos ante equipos de la liga inglesa. Es un equipo muy bueno, sólido, una realidad absoluta, y que nos va a obligar a hacer un gran partido si queremos competir con ellos", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, el técnico nervionense cree que el conjunto inglés ha llegado "a unos niveles muy importantes", y considera que aunque pueda jugar con tres centrales, como la Roma, no ofrecerá un partido parecido a los italianos. "La Roma y los Wolves creo que no se parecen absolutamente en nada", subrayó.



"Son equipos diferentes en el concepto de juego, con entrenadores y jugadores diferentes, creo que no tiene nada que ver. Cada partido tiene un matiz muy claro de cómo compiten. Debemos estar preparados, creer en nosotros, querer y saber que las ganas son las que nos tienen que hacer llevar al límite todos nuestros esfuerzos", continuó.



Sobre el choque, el preparador vasco advirtió de que será "muy competido". "Son unos cuartos de final de la Europa League a partido único contra un equipo que ha igualado a puntos al Tottenham en la liga inglesa. Va a ser un partido muy competido y nos va a obligar a los dos equipos a ir al límite. Estamos centrados, con la sana intención de hacer un buen partido dentro de las dificultades y de llevar al límite nuestras ganas, que son las que nos tienen que guiar", manifestó.



Por último, Lopetegui recordó que no pueden vivir "del pasado", con la sólida eliminatoria ante la Roma, y apeló a mantener toda la concentración en el duelo de este martes. "El equipo llega con ilusión, centrado, concentrado, con la ilusión y la tensión normal en estos partidos. Este partido tiene ese matiz histórico de este formato actual, que nos obligará a adaptarnos y a competir con la mejor de las mentalidades ante un equipo muy poderoso", indicó.



"Yo no individualizaría en nadie, el otro día estuvieron todos a un nivel muy alto. Pero eso es pasado, y del pasado en el fútbol no se vive. El presente se llama Wolves y el partido de mañana. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer mañana", finalizó.