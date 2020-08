Fútbol.- Lealtad, Alcoyano, Marino y Linares ascienden a Segunda B por la imposibilidad de fechas para su 'playoff'

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decretado el ascenso a Segunda División B del CD Lealtad, CD Alcoyano, CD Marino y Linares Deportivo, los cuatro equipos que no pudieron disputar la fase adicional de ascenso de Tercera División tras ser suspendida al detectarse varios positivos por COVID-19.



La decisión la tomó la Comisión Gestora del ente federativo y se adoptó "ante la imposibilidad de encontrar fechas para disputar los partidos que habían sido programados y por un principio de prudencia sanitaria ante los rebrotes de las últimas fechas", según señaló la RFEF, que no cubrirá en Tercera estas cuatro plazas.



El 'playoff' de ascenso entre estos cuatro equipos estaba programado para el 1 y el 2 de agosto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), pero se tuvo que suspender tras la aparición de tres casos positivos en el CD Marino, que finalmente no lo fueron tras nuevas pruebas.