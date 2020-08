Fútbol.- Expertos creen que las entidades deportivas sufrirán el impacto económico del coronavirus al menos hasta 2024

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Expertos internacionales creen que los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus se dejarán sentir al menos hasta 2024, aunque también advierten de la aparición de fuentes de ingresos alternativas que permitirán a las entidades deportivas mitigar los efectos de la crisis y abrir nuevas líneas de negocio, según un estudio de 'World Football Summit' y SPSG Consulting.



El informe 'COVID-19: Implications on the football industry' ('COVID-19: Implicaciones en la industria del fútbol'), elaborado por la plataforma y la consultora, ha tratado este impacto económico en la industria del deporte, con varios expertos analizando qué fuentes de ingresos, entidades deportivas y regiones del planeta se verán más afectadas por la crisis, y cuánto tiempo tardará este sector en recuperarse y qué nuevas oportunidades de negocio son más susceptibles de presentarse.



En este sentido, según indicaron este lunes desde 'WFS', los encuestados coinciden en señalar que el hecho de que la mayoría de las grandes competiciones vayan a poder completarse a puerta cerrada amortiguará en gran medida las pérdidas económicas, pero eso no impedirá las importantes caídas de ingresos provocadas por la venta de entradas y otras actividades comerciales que se llevan a cabo en los estadios como el 'merchandising'.



El informe señala también que incluso cuando la situación sanitaria permita volver a abrir los recintos deportivos, las pérdidas se mantendrán por la limitación en el aforo y por la inversión necesaria para cumplir los protocolos y garantizar la seguridad.



Igualmente, se verán afectados los ingresos por patrocinio y publicidad, y los propios patrocinadores podrían cancelar alguno de sus acuerdos para garantizar su viabilidad económica, por lo que se podría presentar un cambio en el enfoque de los patrocinios deportivos, que podrían contribuir no sólo a mitigar los efectos de la crisis sino también al desarrollo social de sus comunidades.



Este informe considera que los eventos deportivos serán la parte más afectada por la crisis del COVID-19 y que el impacto negativo a nivel financiero será más duradero en Europa, Latino América y Estados Unidos, en parte por la suspensión de la Eurocopa y la Copa América 2020, y más controlados en Asia, Oriente Medio y Pacífico.



En el lado positivo, los expertos valoran la tendencia generalizada de las entidades deportivas de incrementar su presencia digital, creando contenido específico para estos canales y recurriendo a los eSports para mantener el vínculo con sus aficionados.



Y en esa apuesta por ganar presencia digital, se presenta clave la posibilidad de desarrollar plataformas propias 'OTT' para poder ofrecer a sus aficionados un contenido personalizado acorde a sus intereses y hábitos de consumo.