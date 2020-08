Finlandia exigirá cuarentena a viajeros de mayor parte del mundo

(Bloomberg) -- Finlandia pondrá en cuarentena a viajeros de casi todo el mundo para detener la propagación del covid-19.

Solo 25 países están actualmente exentos de la cuarentena obligatoria, dijo Krista Kiuru, ministra de Asuntos Familiares y Servicios Sociales, a periodistas el lunes. Los pasajeros que no cumplan se enfrentan a más de tres meses de cárcel o una multa y las aerolíneas deberán revelar a los pasajeros en tránsito para evitar intentos de eludir las reglas.

El gobierno también permitirá a las autoridades realizar pruebas de covid obligatorias para pasajeros, dijo Kiuru, y agregó que las nuevas restricciones entrarán en vigencia lo antes posible.

Los países exentos incluyen a Noruega, Dinamarca y los países bálticos, así como a Japón y Corea del Sur, mientras que Estados Unidos y los vecinos de Finlandia Suecia y Rusia se encuentran entre los objetivos de las nuevas reglas. La situación del covid 19 en Finlandia sigue contenida, con pocos casos reportados diariamente. Ha habido un total de alrededor de 7.600 infecciones confirmadas.

