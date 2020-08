España.- Trabajo y agentes sociales estudian un subsidio de 430 euros para unos 550.000 parados que han agotado ayudas

03/07/2020 (I-D) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa Cepyme, Gerardo Cuerva, a su salida del Palacio de la Moncloa tras la firma del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo con los líderes de la CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT, en Madrid (España), a 3 de julio de 2020. ECONOMIA Pool



También ultiman una mejora de las prestaciones de trabajadores con varios contratos a tiempo parcial



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Trabajo y Economía Social está ultimando con los sindicatos y las organizaciones empresariales un subsidio extraordinario que podría rondar los 430 euros durante tres meses para más de medio millón de desempleados que hayan consumido las ayudas, así como una mejora de las prestaciones de los trabajadores con varios contratos a tiempo parcial, según han confirmado a Europa Press en fuentes de la negociación.



Así se está abordando en la mesa específica derivada del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, en la que se está negociando, a falta de concretar, la mejora de la protección para las personas que estaban en situación de desempleo y consumieron su prestación o su subsidio y no han podido encontrar un nuevo trabajo, así como la de los trabajadores que están sujetos a varios contratos a tiempo parcial.



En concreto, se baraja la creación de un subsidio extraordinario de 430 euros durante tres meses destinado a los desempleados que hayan consumido su prestación contributiva o hayan agotado la ayuda asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, lo que podría beneficiar a unos 550.000 trabajadores, tal y como ha adelantado 'El País'.



A su vez, en el caso de los trabajadores que están sujetos a varios contratos a tiempo parcial, Trabajo y agentes sociales trabajan para avanzar en que las cuantías de las prestaciones que perciben se equiparen a las que perciben a los trabajadores que no sufren esta parcialidad en los contratos, ante el agravio respecto a los trabajadores inmersos en un ERTE.



La medida para estos casos pasaría porque Trabajo recalcularía sus prestaciones y les compensaría en una paga por el montante dejado de percibir estos meses, lo que podría beneficiar a alrededor de 150.000 personas.



En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos han precisado a Europa Press que estas nuevas medidas están en manos del diálogo social y, por tanto, dependerá de cómo se cierre el subsidio y la posible compensación a los trabajadores con contratos parciales para saber exactamente a cuántos trabajadores podría afectar y el gasto total de las iniciativas.



"NO HAY NADA CERRADO"



La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha destacado que el subsidio extraordinario busca proteger a las personas que hayan agotado sus prestaciones durante la pandemia o se hayan quedado en desempleo y no tenían derecho a prestación, con el fin de corregir el "agravio comparativo" en comparación con los derechos reconocidos a los trabajadores en ERTE a los que no se les exigía requisitos previos para el cobro de la prestación.



"No hay nada cerrado", ha aclarado Barrera, quien ha explicado que se está abordando en la negociación dicho subsidio y sin olvidar a los 1,6 millones de personas sin protección por desempleo que ya había antes de la crisis.



En este sentido, ve "imprescindible" abordar la negociación del sistema de protección para que "todo el mundo tenga protección y nadie quede atrás", evitando la "factura" de la desigualdad como en la anterior crisis.