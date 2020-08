El transporte interurbano de Honduras reanuda su actividad con escasos pasajeros

Vista general de una terminal de bus interurbano hoy, en Comayagüela (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 10 ago (EFE).- El transporte interurbano de Honduras se incorporó este lunes, de manera gradual, aunque con escasos pasajeros, a la reactivación económica después de un paro de cinco meses por la pandemia de la COVID-19, mientras que el aéreo, con vuelos solamente nacionales, lo hará a partir de mañana.

"Nuestras unidades están listas para viajar desde temprano, pero casi no están llegando pasajeros", dijo a periodistas en Tegucigalpa, en el centro del país, el ejecutivo de una de las empresas que cubre la ruta entre la capital hondureña y San Pedro Sula, en el norte, la segunda más importante.

Ambas ciudades, además de ser las de mayor población del país, son las que más casos de contagios con el coronavirus SARS-CoV-2 registran desde que la pandemia se comenzó a expandir, a mediados de marzo.

En otra empresa, que cubre la ruta entre Tegucigalpa y la ciudad de Choluteca, en el sur, uno de sus autobuses, con capacidad para 58 pasajeros, viajó desde la capital con cuatro.

Por la poca afluencia de pasajeros que se ha visto en las terminales de las empresas autorizadas para reactivar el transporte interurbano, pareciera que el temor al contagio no despierta entre los hondureños el deseo de viajar, aunque no sea por placer, porque el turismo sigue paralizado en su mayoría.

En la víspera, la presidenta de la región sur del Consejo Nacional del Transporte, Belinda Pavón, dijo a periodistas que el sector cumplirá con todas las medidas de bioseguridad, en la ruta entre Choluteca y Tegucigalpa.

La reactivación del servicio interurbano fue autorizada por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para cuatro rutas, que conectarán a ciudades del centro, sur, norte y occidente del país centroamericano.

Pavón indicó que la semana pasada estuvieron desinfectando las unidades de las dos terminales privadas que operan en Choluteca.

"Puedo decir que estamos listos en un 100 % para reactivar el sector después de recibir las capacitaciones, certificaciones y los salvoconductos para nuestros empleados", subrayó.

Otro sector del transporte terrestre que se está sumando a la reactivación económica es el de los taxistas, que han tenido que acondicionar sus unidas, en las que solamente podrán llevar un máximo de tres pasajeros, más el chófer.

VUELOS INTERNACIONALES A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO

Hoy, también estaba previsto que se reanudaran los vuelos nacionales entre importantes ciudades del centro, norte y Caribe de Honduras, pero según versiones de ejecutivos de líneas aéreas y Aeronáutica Civil, no llegaron pasajeros.

Al menos hasta el mediodía, tiempo local (18.00 GMT), los aviones se quedaron listos, con todas las medidas sanitarias de seguridad, esperando pasajeros que no llegaron a los aeropuertos.

Está previsto, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y representantes de líneas aéreas y del sector turístico, que los vuelos internacionales se reanuden el 17 de agosto, aunque limitados a tres por semana, principalmente los procedentes de Estados Unidos.

American Airlines, United y Spirit, de Estados Unidos; Copa, de Panamá, y Air Europa, de España, son las empresas que al menos hasta ahora han confirmado la reanudación de sus vuelos hacia y desde Honduras, que lleva cinco meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, que ha dejado casi 1.500 muertos y más de 47.000 contagios en el país centroamericano.