El Sevilla defiende su currículum ante el Wolves con ganas de reverdecer sus laureles

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, durante un partido. EFE/EPA/Friedemann Vogel/Archivo

Redacción deportes, 10 ago (EFE).- El Sevilla defiende el martes su currículum, en el que destaca que es el dominador de la Liga Europa con cinco trofeos de campeón, y lo hace en la eliminatoria de cuartos a partido único y sin público que se disputará en Duisburgo (Alemania) frente al Wolverhampton inglés, que intentará agrandar su historia tras llegar por segunda vez a estas alturas del torneo continental.

El equipo hispalense siempre parte en el grupo de favoritos cada vez que compite en la Liga Europa, pero ahora además está avalado por un gran rendimiento en el tramo final de LaLiga Santander, en la que quedó situado en cuarta posición empatado a puntos con el tercero -Atlético de Madrid- y al magnífico partido que hizo el pasado jueves en los octavos de final ante el Roma, al que superó desde principio a fin (2-0).

Frente a la escuadra italiana, en una cita que tuvo lugar en el MSV Arena de Duisburgo, el mismo escenario del encuentro de este martes, el conjunto que dirige Julen Lopetegui mostró que sigue muy enganchado y concentrado tras la semana de vacaciones que gozó después de la conclusión de LaLiga.

También se comprobó que los inconvenientes que surgieron en el desarrollo de los entrenamientos, posteriores al positivo en coronavirus dado por el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, fueron superados con nota.

Todo ello ha motivado en la parroquia sevillista ilusión en el sueño de levantar la sexta copa de vencedor de este torneo europeo, aunque ya desde que acabó el partido ante el Roma el propio Lopetegui o el director deportivo del club, Ramón Rodríguez 'Monchi', intentaron rebajar la euforia y destacar que solo se ha dado un paso y que los éxitos se consiguen con trabajo y desde la humildad y el respeto al adversario.

Para el martes, el técnico guipuzcoano ha montado en el avión este lunes a los mismos veinticinco jugadores que desplazó a Alemania la pasada semana, con los diecinueve futbolistas disponibles de la primera plantilla -incluido el tercer portero (Javi Díaz)-.

Como ante el Roma, el único excluido de la expedición es Gudelj, quien sigue en cuarentena en su domicilio y el protocolo sanitario impedir aún que vuelva a la dinámica del grupo.

Éste, en principio, es el único inconveniente que presenta la plantilla, que afronta el partido sin sancionados y sin ninguna baja confirmada por lesión, por lo que Lopetegui podría utilizar el mismo 'once' titular que dispuso ante el Roma.

No obstante, al preparador vasco no le gusta encorsetarse con un equipo y podría dar relevo a algunos jugadores, bien por desgaste físico o por decisión técnica, con lo que el meta checo Tomas Vaclík podría recuperar la titularidad en detrimento del marroquí Yassine Bono.

Otra posibilidad es que Óliver Torres ocupe un puesto en la zona de ataque en lugar de Jesús Fernández 'Suso' o que el neerlandés Luuk de Jong sea el delantero centro en vez del marroquí Youssef En-Nesyri.

El Wolverhampton, por su parte, intentará agrandar su historia europea tras alcanzar por segunda vez en los cuartos de final de la Liga Europa. Ya los disputó con éxito en el anterior formato de la Copa de la UEFA tras superar en el curso 1971/72 al Juventus en el que jugaba Fabio Capello. Después, en semifinales, eliminó al Ferencvaros y en la única final europea que ha disputado hasta el momento cedió ante el Tottenham.

Más de cinco décadas después, los hombres de Nuno Espírito Santo quieren seguir adelante en la competición para emular la gesta de un grupo de jugadores que se quedó sin título tras perder 1-2 en la ida y empatar 1-1 en White Heart Lane en la vuelta. Aquel año, Martin Chivers, con un doblete en el primer partido, y Alan Mullery, con su tanto en el segundo, escribieron sus nombres en la leyenda negra de los Lobos.

Aquellos tiempos en los que el Wolverhampton llegó a una final continental quedan muy lejos y los actuales jugadores del club quieren escribir su propia historia para dejar atrás una gesta que ya dura 52 años.

Poco a poco se acercan a una final deseada y el choque ante el Olympiacos de octavos de final que ganaron 1-0 (1-1 en la ida) con un gol del mexicano Raúl Jiménez alimentó el sueño continental de un equipo que se quedó fuera de Europa en la Premier League en el último suspiro tras perder en la última jornada contra el Chelsea.

Precisamente, Raúl Jiménez será la mayor amenaza para el Sevilla. El delantero del Wolves ha firmado el mejor curso de su carrera tras marcar 27 goles en todas las competiciones oficiales. Su anterior mejor registro estaba en 18 tantos con el América en la temporada 2013/14 y ha pulverizado sus propias estadísticas para convertirse en el hombre franquicia del club.

Junto a Raúl Jiménez destaca el español Adama Traoré, que, sin embargo, en los últimos partidos no está gozando de la total confianza de su entrenador. Ante el Olympiacos salió del campo en el minuto 57 y en el decisivo encuentro de la Premier frente al Chelsea fue suplente como en otros tres de los partidos post confinamiento.

Nuno Espírito Santo podría alinear al portugués Diogo Jota, que tendría una opción de entrar en el once en el lugar de Adama Traoré. La temporada del jugador luso ha quedado eclipsada por las llamativas actuaciones de jugadores más mediáticos como los citados Raúl Jiménez o Adama Traoré o de Rubén Neves, el tercer hombre más peligroso al que no tendrá que perder de vista el Sevilla. Ahora, podría tener una opción para brillar.

Quien no podrá estar en la histórica cita del Wolves será el español Jonny Otto, que se lesionó de gravedad los ligamentos de la rodilla derecha durante el choque ante el Olympiacos.

Será sustituido en la zona izquierda de la zaga por el portugués Rubén Vinagre. Además, su compatriota Daniel Podence deberá cumplir un partido de sanción y el belga Leander Dendoncker sería su sustituto para reforzar el centro del campo con un 3-5-2 diferente al 4-3-3 que Nuno utilizó ante el Olympiacos.

- Alineaciones probables:

Wolverhampton Wanderers: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Raúl Jimenez y Jota o Adama Traoré.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Éver Banega, Óliver Torres; y En-Nesyri.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: MSV Arena (Duisburgo, Alemania).

Hora: 21:00 CET (19.00 GMT).