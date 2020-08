El Salvador.- Bukele carga contra el Constitucional y lo acusa de estar al servicio de la Asamblea Legislativa

05/06/2020 Nayib Bukele POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE EL SALVADOR



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha cargado este domingo nuevamente contra Sala de lo Constitucional del Tribual Supremo de Justicia (CSJ) al que ha acusado de estar al servicio de la Asamblea Legislativa, días después de que declarara ilegal el decreto ejecutivo, con el que el Gobierno pretendía regular las fases de reapertura en medio de la pandemia de coronavirus.



"Los magistrados claramente responden a quienes les pusieron ahí, porque ellos están donde están porque los diputados actuales les pusieron ahí", ha señalado Bukele durante su intervención televisada para hacer balance de la situación de la crisis sanitaria.



Bukele ha señalado que este fallo judicial despoja al Gobierno del poder de regular la apertura económica y ha asegurado que "la historia les va a condenar" por seguir las órdenes de sus "amos".



"Ellos no fueron electos por el pueblo y lo que quieren es que negociemos con sus jefes", ha subrayado Bukele, haciendo referencia expresa a los diputados de la oposición Norman Quijano, Nidia Díaz, Carlos Reyes, Rodolfo Parker y Carlos García Ruíz.



"Tenemos un sistema de justicia totalmente deplorable, magistrados que ponen primero lo económico, sobre la vida y la salud", ha criticado Bukele, quien ha insistido en que la Constitución otorga la potestad al Gobierno para declarar el estado de emergencia aun cuando la Asamblea no estuviese reunida.



El pasado viernes, el CSJ declaró inconstitucional el decreto ejecutivo número 32, con el que se pretendía regular las fases de reapertura económica al considerar que se ponían en riesgo derechos fundamentales.



El fallo judicial asegura que dicho decreto "impide, obstaculiza, o prohíbe a las personas el ejercicio del trabajo y de ciertas libertades, como la de tránsito, o la económica", del mismo modo, añade que "el Ministerio de Salud ha interferido en competencias que corresponden a la Asamblea Legislativa".



La Sala de lo Constitucional ha dado hasta el 23 de agosto para que continúe vigente el decreto 32, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo se ponen de acuerdo para emitir una legislación al respecto.



No es la primera vez que la CSJ dictamina la inconstitucionalidad de algunos de los decretos que el mandatario salvadoreño ha emitido durante la pandemia de COVID-19. Otro varapalo fue la inconstitucionalidad del decreto que regulaba el confinamiento en El Salvador.



En el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias, El Salvador ha contabilizado un total de 20.423 casos acumulados, 549 muertes, mientras que 9.652 personas han logrado superar la enfermedad.



Por otro lado, de los 10.222 casos activos, hay 1.199 que corresponde a pacientes en estado grave y 522 en estado crítico.



BUKELE PROMETE LA CONTRATACIÓN LABORAL DE AQUELLOS QUE SUPERARON LA ENFERMEDAD



Por otro lado, Bukele ha aprovechado su intervención de este domingo para anunciar que aquellas personas que lograron superar la enfermedad de la COVID-19 y lograron la inmunidad frente al virus, serán contratadas para llevar a cabo las labores logísticas desarrolladas por el Gobierno durante la pandemia.



El presidente salvadoreño ha subrayado que esta nueva medida servirá a su vez para ayudar a todas aquellas personas que perdieron sus puestos de trabajo debido a la enfermedad, que el Gobierno cifra en algo más de 20.000.



Estas personas recibirán un carnet que certifica que han pasado la enfermedad y que son inmunes al virus. El documento contará con una vigencia de hasta ocho meses desde la última prueba que su portador haya realizado obteniendo un resultado negativo.