El New York Times prevé que su edición impresa durará menos de 20 años

Nueva York, 10 ago (EFE).- El consejero delegado del New York Times, Mark Thompson, aseguró este lunes en una entrevista con medios financieros que prevé que dentro de 20 años el prestigioso periódico ya no tendrá una edición impresa.

"Creo definitivamente que el Times se imprimirá otros 10 años, y posiblemente 15 años, quizá un poco más. Pero me sorprendería mucho que siguiera imprimiéndose en 20 años", dijo Thompson en el programa "A View fron the Top", del canal de televisión CNBC.

Más de 900.000 personas actualmente están suscritas a la versión impresa del diario de referencia, fundado en 1851, lo que hace que el periódico en papel podría imprimirse los 7 días de la semana sin un solo anuncio y aún obtener beneficios, según Thompson.

Pero los lectores cada vez se acostumbran más a leer las noticias en pantallas, algo que quedó plasmado en los últimos resultados empresariales del New York Times, que informó el trimestre pasado de que, por primera vez, los ingresos de su versión digital eran mayores que los de su versión en papel.

Además, la publicidad de la versión impresa cayó más de un 50 % el trimestre pasado en comparación con el mismo periodo del año anterior, algo que Thompson achacó a una tendencia generalizada así como a los efectos económicos del coronavirus, mientras que señaló que duda que esos ingresos vuelvan a niveles anteriores.

"Soy escéptico sobre si podremos recuperarnos hasta los niveles de 2019", explicó el consejero delegado del Times. "Ya ha habido descensos anuales durante muchos años. Creo que ese declive probablemente es inexorable", agregó.

Thompson dejará su puesto al frente del Times después de ocho años el próximo mes, cuando será sustituido por Meredith Levien.

Bajo su liderazgo, las suscripciones digitales han ascendido drásticamente, desde 1 millón en octubre de 2015 hasta los 5,7 millones al cierre del segundo trimestre de 2020.