El chileno Lichnovski compara al Cruz Azul con un "árbol que va creciendo"

Jonathan Rodríguez (i) y Yoshimar Yotún (d) de Cruz Azul, festejan una anotación ante Santos Laguna, durante el juego correspondiente a la jornada 1 del torneo Guardianes 2020. EFE/Jorge Núñez/Archivo

México, 10 ago (EFE).- El defensa chileno Igor Lichnosvsky comparó este lunes el desempeño del Cruz Azul en el torneo Apertura mexicano con un árbol en crecimiento, y confió en poder ver pronto los frutos de su equipo.

"Es como si hubiéramos estado echando raíces y hoy día va saliendo el árbol que va creciendo. Esperemos que el rendimiento siga para ver los frutos", aseguró en una rueda de prensa el zaguero, fijo en la alineación del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

Lichnovsky, de 26 años, evitó referirse a la racha de 18 partidos que lleva su equipo sin perder y dio por hecho que en el grupo no piensa en los números, sino en el partido siguiente.

"Tenemos una responsabilidad en el nombre de Cruz Azul. No estamos pensando en el invicto; nos preparamos y la racha es una consecuencia", agregó.

Cruz Azul sumó siete victorias consecutivas y aparecía en primer lugar al suspenderse el pasado torneo Clausura 2020; después el equipo ganó la Copa por México, previa del Apertura, y en el actual campeonato suma dos triunfos, un empate y siete puntos, los mismos del líder América.

"Cuando hay trabajo, las recompensas llegan, pero vamos paso a paso, disfrutando con responsabilidad. Estamos en el camino, sin embargo no hemos conseguido nada", indicó.

A pesar de ser uno de los cuatro equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, los Azules suman más de 22 años sin ganar un título de liga y en ese tiempo perdieron seis finales, lo cual convirtió al conjunto en objeto de burlas por las hinchadas de los equipos rivales.

Lichnovsky señaló que en la cancha los jugadores dan el mensaje de que se sienten bien, en buena forma física y están concentrados en el trabajo, única forma de lograr el gran objetivo.

"Estamos preocupados por lo que nos corresponde, entrenarnos al máximo y dar el máximo en el campo. De esa manera nos concentramos", confesó.

El próximo miércoles los celestes de Siboldi visitarán al Querétaro y el sábado recibirán al Juárez FC, dos encuentros en el que el cuadro buscará sumar de a tres en los dos casos.

"Como Cruz Azul tenemos que ir siempre por los tres puntos. No entramos pensando en una semana de tres o de dos (partidos). La racha es positiva, pero el enfoque es que el próximo rival es Querétaro y lo enfrentamos el miércoles", concluyó.