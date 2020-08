EE.UU. y UE discuten sobre futuro de escudo de privacidad

(Bloomberg) -- El Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Unión Europea han iniciado conversaciones para evaluar el potencial de un marco mejorado del Escudo de la Privacidad UE-EE.UU. después de que el tribunal superior de la Unión Europea descartara el sistema actual para enviar datos a través del Atlántico.

Las partes reconocen la “importancia vital de la protección de los datos y la importancia de las transferencias de datos transfronterizas para nuestros ciudadanos y economías”, dijeron el lunes en un comunicado conjunto el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders.

“A medida que enfrentamos nuevos desafíos de forma conjunta, incluida la recuperación de la economía global después de la pandemia de covid-19, nuestra asociación fortalecerá la protección de datos y promoverá una mayor prosperidad para nuestroscasi 800 millones de ciudadanos a ambos lados del Atlántico”, dijeron.

Jueces de la Unión Europea anularon el escudo de privacidad en un fallo sorpresivo en julio en medio de temores sobre una posible vigilancia estadounidense. La controversia se remonta a 2013, cuando el excontratista Edward Snowden expuso el alcance del espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.

