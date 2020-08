EEUU.- Trump abandona una rueda de prensa tras producirse un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos ha reanudado la sesión informativa minutos después afirmando que la situación está bajo control



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado este lunes de manera repentina una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, después de que los servicios secretos le informaran de que se habían registrado disparos en las inmediaciones del recinto.



"Ha habido un tiroteo a las afueras de la Casa Blanca. Parece que ya está todo bajo control. Me gustaría agradecer a nuestros servicios secretos por su siempre muy rápido y efectivo trabajo", ha anunciado Trump.



"Alguien ha sido llevado al hospital, pero no sé en qué condiciones. Alguien ha sido disparado por los servicios secretos, así que ya veremos que sucede", ha continuado el presidente estadounidense.



Trump ha explicado que hasta el momento es la única información de la que dispone y que más tarde la Casa Blanca emitirá un informe con más detalles.



"Es lamentable que este sea el mundo, pero el mundo siempre ha sido un lugar peligroso. No es algo único. El mundo es un lugar muy peligroso y continuará siendo así durante mucho tiempo", ha dicho.



Después del incidente, y tras regresar del Despacho Oval, a donde había sido trasladado por la seguridad, Trump ha reanudado su conferencia de prensa, centrada principalmente en la situación de la crisis sanitaria en Estados Unidos provocada por la pandemia de la COVID-19.