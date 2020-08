Cultura.- Jared Leto interpretará a Andy Warhol en el biopic del artista

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Han pasado cerca de cuatro años desde que surgieran rumores sobre un biopic de Andy Warhol protagonizado por Jared Leto. Tras mucho tiempo sin saber del proyecto y después de una nueva oleada de especulaciones en Internet, el actor ganador de un Oscar por 'Dallas Buyers Club' ha confirmado por fin que dará vida al artista.



El intérprete corroboró la noticia a través de Instagram. "Sí, es cierto que interpretaré a Andy Warhol en una película. Estoy muy agradecido y emocionado por la oportunidad. Feliz cumpleaños con retraso, Andy. Te echamos de menos a ti y a tu genio", escribió Leto en referencia al aniversario de Warhol, que habría cumplido 92 años el 6 de agosto.



El líder de 30 Seconds to Mars no ofreció ningún detalle sobre la cinta, aunque algunas informaciones señalaron ya en 2016 que el guion correría a cargo de Terence Winter, autor del libreto de 'El lobo de Wall Street'. Los rumores también afirman que la producción estará basada en el libro 'Andy Warhol: la biografía' de Victor Bockris.



Leto se une así a la lista de actores que han dado vida al artista. Crispin Glover se metió en la piel del icono en 'The Doors' (1991) de Oliver Stone; David Bowie lo interpretó en 'Basquiat' (1996); Jared Harris hizo lo propio en 'Yo disparé a Andy Warhol' (1996) y Bill Hader lo encarnó en 'Men in Black 3' (2012).



Hasta que se conozcan más detalles del proyecto, los fans podrán ver próximamente a Leto en 'Morbius', nueva película de Sony y Marvel. El actor dará vida a un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convierte en un vampiro. Está previsto que el filme llegue a los cines el 26 de marzo de 2021.