Coronavirus.- El CICR denuncia que 230.000 sanitarios han contraído la COVID-19 en Brasil y alerta del riesgo que corren

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha denunciado este lunes que 232.993 sanitarios han contraído la COVID-19 en Brasil desde el inicio de la pandemia y ha alertado de los riesgos a los que se enfrentan en el marco de la lucha contra el virus.



En un comunicado, el CICR ha lamentado que Brasil "no solo sea el segundo país más golpeado por la pandemia con más de 100.000 muertos" sino además el Estado con más sanitarios y trabajadores esenciales afectados por el coronavirus.



Por ello, el CICR y Cruz Roja han puesto en marcha una campaña con el objetivo de lograr un "mayor respeto y protección" para estos trabajadores, que buscan acabar con el estigma y fomentar el apoyo. La enfermera Natalia Mercurio, de Sao Paulo, ha explicado a la organización que en un principio hubo "un periodo de pánico" en el que estos trabajadores experimentaban "abusos e insultos" en los principales medios de transporte del país.



"Tenemos que ayudar, hemos hecho un juramento, estamos comprometidos", ha aseverado antes de añadir que a veces "es demasiado". "Salimos de casa con la idea de ser cuidadosos para poder volver a casa, pero al mismo tiempo tenemos mucho miedo", ha expresado por su parte un alto cargo del hospital Moacyr do Carmo, en el estado de Río de Janeiro.



Según datos del Ministerio de Sanidad brasileño, 196 trabajadores sanitarios han muerto a causa de la COVID-19, si bien aún hay un gran número de casos siendo investigados. El Consejo Federal de Enfermería estima que los casos entre los enfermeros es de 32.279, mientras que los fallecidos son 334.



No obstante, un sondeo realizado por el Instituto Datafolha de Brasil el pasado mes de julio señala que los médicos son los profesionales en los que más confía la población en la actualidad. Si bien el 51 por ciento de los encuestados considera que el trabajo de los sanitarios está suficientemente reconocido, la mayoría considera que sus condiciones de trabajo son vagamente satisfactorias, cuando no "pobres" o "insuficientes".



"El miedo que tenemos es no poder hacerlo lo mejor posible por nuestros pacientes, porque ha habido un gran número de personas en cuidados intensivos, que necesitaban respiradores, gente que necesitaba oxígeno, y no hemos podido darles todo el apoyo necesario", ha manifestado el médico Sergio Simoes.



Por su parte, la asesora del CICR Livia Schunk ha hecho hincapié en que la situación "no era fácil antes de la pandemia", pero ha insistido en que ahora "es aún peor"



La cifra de casos acumulados confirmados en Brasil es de 3.035.422 tras haber contabilizado otros 23.010 en el último día. En total, 101.049 personas han fallecido por el momento.