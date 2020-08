Comienza la inscripción para las elecciones venezolanas sin la mayoría opositora

Vista del edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 10 ago (EFE).- El proceso de inscripción de formaciones políticas para las elecciones legislativas venezolanas que se celebrarán el próximo 6 de diciembre comenzó este lunes, aunque a ellas no comparecerá la mayoría de opositores que consideran los comicios "una farsa".

"Desde hoy y hasta el 19 de agosto, los representantes de las organizaciones con fines políticos nacionales vigentes, podrán presentar sus postulaciones para participar en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a realizarse el próximo 6 de diciembre de 2020", anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Twitter.

A estos comicios no acudirán 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana y que acordaron no presentarse a los que consideran "un fraude electoral".

En su opinión, el Gobierno de Nicolás Maduro, "usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva".

Sin embargo, tres de los cuatros mayores partidos de la oposición venezolana han sido intervenidos judicialmente y sus directivas renovadas por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha puesto al frente a exmilitantes de esos partidos, expulsados y acusados meses antes por sus compañeros de haber sido sobornados por el chavismo gobernante.

Se trata de Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, y el socialdemócrata Acción Democrática, cuya sede ha sido ocupada por quienes fueron designados como líderes del partido por el TSJ, un órgano que rechaza la oposición por la forma en que fueron nombrados sus magistrados y sus cercanías con el chavismo.

Por tanto, aunque los líderes de estas tres formaciones opositoras no comparezcan, los nombres y símbolos electorales de los partidos estarán en las papeletas el próximo 6 de diciembre.

En declaraciones difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, no se refirió a esa polémica y aseguró que han puesto en marcha el plan de inscripciones con "una receptividad total de las organizaciones con fines políticos que participarán" en los comicios.

Alfonzo fue nombrada para el cargo por el TSJ y no por la AN, que actualmente tiene una amplia mayoría opositora, ya que el Supremo consideró que el Parlamento había hecho "omisión" de sus funciones, algo que han negado los diputados detractores del chavismo.

La actual presidenta del CNE fue sancionada en 2018 por Canadá "en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas" en las que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro.