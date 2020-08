Colombia presenta un plan para frenar los incendios en una isla reserva de la biosfera

Vista del parque natural Isla de Salamanca (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Barranquilla (Colombia), 10 ago (EFE).- En momentos en que el humo de un incendio forestal en el parque natural Isla de Salamanca cubre gran parte de la ciudad de Barranquilla, la alcaldía de esta urbe ubicada en el norte de Colombia presentó una estrategia para poner fin al problema que se repite por lo menos quince veces cada año.

"No podemos seguir repitiendo esta historia que recurrentemente pone en riesgo la vida y la salud de los habitantes de la zona y de los barranquilleros", manifestó durante una rueda de prensa virtual el alcalde Jaime Pumarejo.

El mandatario presentó los proyectos de infraestructura que se ejecutarán en los próximos meses en su ciudad, entre ellos una estrategia que incluye el seguimiento a manos criminales, drones que detectan calor y conflagraciones, lanchas especializadas para combatir el fuego y una avioneta para apagar rápidamente los incendios.

Otro aspecto importante del proyecto es el trabajo con las comunidades que usan la quema para preparar sus tierras, para la caza o para hacer carbón, de manera que se integren al proyecto que busca evitar estos incendios.

AFECTADOS POR LOS INCENDIOS

Aunque el Parque Isla de Salamanca no hace parte de la jurisdicción de Barranquilla, por la dirección y la velocidad de los vientos cada vez que hay un incendio en la zona, el humo termina cubriendo la ciudad y afectando a sus habitantes.

El parque está dentro de la reserva de biosfera del humedal Ramsar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, dentro del delta del río Magdalena, y es también una barra litoral, en la parte final del delta, que fue declarada parque nacional en los años sesenta.

El pasado 19 de junio la Corte Suprema de Justicia lo declaró como sujeto de derechos en una decisión que busca no solamente proteger el área de los manglares de la deforestación y recuperar los sitios afectados por incendios forestales, sino también la salud de los habitantes de Barranquilla, afectados por el humo de las quemas.

Precisamente, desde el pasado sábado se registra un incendio forestal en el Parque Isla de Salamanca, que no ha podido ser controlado por estar ubicado en una zona con difíciles condiciones de acceso para el personal.

REACTIVAR LA ECONOMÍA

Durante la rueda de prensa el alcalde Pumarejo presentó los proyectos de inversión pública por más de cinco billones de pesos, con los que se buscará reactivar la economía de la ciudad, afectada por la pandemia del coronavirus, y sacar de la pobreza a 230.000 habitantes con la activación de grandes planes de desarrollo.

"Obtuvimos una calificación de crédito AAA, para poder hacer emisiones de bonos y poder salir a hacer grandes proyectos de infraestructura y, al mismo tiempo, acompañarlos de grandes cambios en la manera como vivimos y trabajamos", indicó el mandatario.

Pumarejo también anotó que "la apuesta es que la economía de la ciudad crezca a una tasa del 8 %".