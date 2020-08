Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Critican las acciones ejecutivas de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y China nuevamente se ven afectadas y Twitter mira a TikTok.

Estímulo

Legisladores en Washington de ambos lados del espectro político criticaron las cuatro acciones ejecutivas anunciadas el sábado por el presidente Donald Trump que diferirían el impuesto sobre la nómina y continuarían ampliando los beneficios por desempleo. Trump tomó la decisión en respuesta a la imposibilidad de republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo después de que venciera el viernes el plazo para las conversaciones. Si bien ambas partes se mantienen a billones de dólares de distancia respecto de la envergadura del paquete, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que espera que las conversaciones se reanuden pronto, mientras que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló que escucharía todas las propuestas demócratas.

Sanciones

China informó que sancionará a 11 estadounidenses en represalia por la medida que tomó el viernes EE.UU., donde un número similar de funcionarios chinos, incluida la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, fueron sancionados por su responsabilidad en la restricción de las libertades en la ciudad. Ningún miembro de la administración Trump está en la lista de hoy anunciada por China. Esta mañana, hubo nueva evidencia de represión en Hong Kong cuando la Policía allanó las oficinas del mayor periódico prodemocrático de la región, arrestando al magnate de los medios Jimmy Lai. Los bancos en la ciudad se arriesgan a incumplir la controvertida ley de seguridad nacional suspendiendo cuentas vinculadas a las sancionadas por EE.UU. el viernes.

TikTok, Twitter

Twitter Inc. inició conversaciones preliminares sobre una posible combinación con las operaciones estadounidenses de TikTok, informó Dow Jones, citando a personas con conocimiento del asunto. Es posible que Twitter, que terminó su propia aplicación para compartir videos cortos, Vine, hace varios años, enfrente menos escrutinio antimonopolio ya que es mucho más pequeña que otros posibles postores, como Microsoft Corp. Las consecuencias para Tencent Holdings Ltd. de la potencial prohibición de WeChat continuaron, y los dos días de pérdida de valor de mercado de la compañía alcanzaron los US$66.000 millones. La prohibición de WeChat tendría implicaciones mucho más amplias que la medida contra TikTok, ya que se ha integrado mucho en la vida china, tanto en el país como en el extranjero.

Mercados mixtos

Los mercados bursátiles mundiales están comenzando la semana de forma relativamente tranquila; las tensiones entre China y EE.UU. dominan los titulares y el calendario para un mayor estímulo sigue sin estar claro. El índice MSCI Asia-Pacífico se mantuvo sin variación, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un retroceso de 0,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,2% a las 5:50 a.m., hora del este, y los bancos encabezaban los avances. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña alza en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,557% y el petróleo avanzaba.

También hoy…

Se espera que los datos para junio sobre las vacantes de empleo en EE.UU., que se dan a conocer a las 10:00 a.m., muestren una disminución en los puestos de trabajo frente a mayo. El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, hablará más tarde. Continúa el viaje a Taiwán del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Alex Azar, lo que China considera una provocación. Duke Energy Corp., Barrick Gold Corp. y Occidental Petroleum Corp. se encuentran entre las empresas que informan resultados hoy.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.