25/06/2020 Chenoa se supera, una vez más, mostrando su imagen más inesperada y sensual . MADRID, 10 (CHANCE) Chenoa es una caja de sorpresas. Y es que la cantante se está convirtiendo, poco a poco, en una influencer que no duda en compartir cada vez más momentos de su día a día en sus redes sociales. Si algo bueno ha traído el confinamiento para la mallorquina es dejar a un lado su timidez - aunque en un primer momento pueda dar imagen de todo lo contrario - para acercarse a sus miles de seguidores con imágenes tan sorprendentes, por inesperadas, como la que acaba de colgar en su cuenta de Instagram.



Chenoa es una caja de sorpresas. Y es que la cantante se está convirtiendo, poco a poco, en una influencer que no duda en compartir cada vez más momentos de su día a día en sus redes sociales. Si algo bueno ha traído el confinamiento para la mallorquina es dejar a un lado su timidez - aunque en un primer momento pueda dar imagen de todo lo contrario - para acercarse a sus miles de seguidores con imágenes tan sorprendentes, por inesperadas, como la que acaba de colgar en su cuenta de Instagram.



Y es que ni corta ni perezosa, Chenoa ha protagonizado su primer posado en bañador con una sensual fotografía con la que nos hemos quedado boquiabiertos. Tumbada en su cama frente al espejo, la cantante reta a sus seguidores a adivinar de qué año es el traje de baño que lleva. Ahora bien, imposible no fijarse en el tipazo del que presume la artista, sin atisbo de celulitis en sus torneadas piernas.



Un atípico verano para Chenoa, que además de posponer su boda con Miguel Sánchez Encinas, también ha visto reducida tajantemente su agenda de conciertos a causa de las restricciones impuestas por el Covid-19. Sin embargo, la cantante está feliz y, con fotografías como la que acaba de compartir, refleja que, sin lugar a dudas, está atravesando por uno de sus mejores momentos a nivel personal. Y, como no, compartirlo con esa "aldea" virtual que forman sus seguidores y que tantas alegrías le dan diariamente con su incondicional cariño y apoyo.