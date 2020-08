Casos de covid en niños de EEUU aumentan 40% a finales de julio

(Bloomberg) -- Las infecciones de coronavirus entre los niños estadounidenses aumentaron un 40% en la segunda quincena de julio, según un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles, lo que eleva el número total de contagios de niños al 8,8% de todos los casos en EE.UU.

El informe, que agrupa datos de 49 estados, se ha dado a conocer en medio de un acalorado debate sobre si las escuelas deberían reanudar la actividad en otoño. Si bien la oleada de infecciones contradice la afirmación del presidente Donald Trump de que los niños son “prácticamente inmunes”, los datos también muestran que las infecciones infantiles constituyen una parte desproporcionadamente baja del total de contagios en EE.UU.

Muchos padres están ansiosos por que sus hijos regresen a las aulas. Sin embargo, los casos de covid-19 siguen aumentando en gran parte del país, y hay datos contradictorios sobre la transmisión de la enfermedad hacia y desde niños. Algunas escuelas que ya reanudaron las clases han experimentado brotes en medio de escenas de niños apiñados sin máscaras, lo que ha suscitado temores de que una reapertura total a nivel nacional en septiembre provoque un nuevo pico de infecciones.

Según el estudio, se informaron 97.078 nuevos casos de niños entre el 16 y el 30 de julio, lo que eleva el número total desde que comenzó la pandemia a 338.982. El rango de edades variaba de un estado a otro, y algunos incluían un límite de edad de hasta 24 años.

California, Florida y Arizona registraron el número más alto de casos totales de niños en EE.UU., con más de 20.000 contagios respectivamente, según el informe. Por población, Arizona registró la cifra más alta, con más de 1.000 casos por cada 100.000 niños, más del doble de la media nacional de 447.

Las muertes de niños estadounidenses por covid-19 suman 86, solo el 0,06% del total de fallecimientos en el país y el 0,03% de las infecciones entre los niños.

