Casa Real.- Una manifestación a favor y otra en contra de la Monarquía marcan la visita de los Reyes a Petra

10/08/2020 Manifestación a favor de la Monarquía, en Petra, Baleares. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS



PALMA DE MALLORCA, 10 (EUROPA PRESS)



La visita de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía a Petra, este lunes, para conocer el legado de Fra Junípero Serra ha estado marcada por dos manifestaciones, una a favor convocada por Foro Baleares y otra en contra de la plataforma Arruix Borbons.



Durante la visita a la Casa Natal y al Museo de Fray Juníper Serra, en la que han estado acompañados por la ministra de Educación, Isabel Celaá, la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, los aplausos de los monárquicos se han mezclado con los silbidos de los republicanos.



En la convocatoria de Foro Baleares, repartida en tres calles, se han escuchado cánticos de "Viva el Rey", "Viva Juan Carlos, "Arriba España" y "Viva la reina Letizia". En cambio, en la otra manifestación han lanzado proclamas por la libertad de los presos catalanes y lemas como "La monarquía es una porquería".



Los simpatizantes de la Corona, convocados por Foro Baleares, se han concentrado, desde las 18.30 horas, en la calle del Barracar Alt. En declaraciones a Europa Press, Foro Baleares ha asegurado que el objetivo de esta convocatoria es la "defensa de la Casa Real, la democracia y los derechos civiles".



En concreto, Foro Baleares lleva realizando una concentración cada verano, con la visita de los Reyes a Mallorca, desde hace tres años. Este año, además de la defensa de la Corona, se una la del rey emérito. "Nos da bastante pena, pero todo es consecuencia de la persecución judicial y política que sufre", ha remarcado la entidad.



En este sentido, Víctor A. Milà, vocal de Foro Baleares, ha recordado que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont "se ha fugado de España y él sí que es un criminal". "Juan Carlos I no está en ningún proceso judicial", ha dicho Milà.



Desde Foro Baleares, conocedores de la protesta convocada por Arruix Borbons, en la calle del Convent, en Petra, han señalado que "no perderán el tiempo con gente que evidentemente no aporta gran cosa a nada en la sociedad española".



En contra, desde Arruix Borbons han afirmado que la institución monárquica, "además de antidemocrática y anacrónica, es un instrumento funcional a los intereses del gran capital y de su sistema especulativo, basado en parasitar los bienes y servicios públicos".



La entidad ha comentado que la Monarquía, "sólo elegida por el dictador Francisco Franco, representa la prolongación de su legado del 'Atado y bien atado'".