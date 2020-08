Campeón All Knights, primer finalista de la Liga latina de League of Legends

Fotografía cedida por Riot Games y fechada el 15 de febrero de 2020, que muestra al argentino Manuel 'Pancake' Scala, jugador de All Knights, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends mientras compite, en Ciudad de México (México). EFE/ Riot Games

México, 9 ago (EFE).- El campeón chileno All Knights obtuvo este domingo el pase directo a la final del torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), tras liderar la clasificación de la fase de grupos.

Este sábado y domingo se jugó la segunda ronda de la competencia, en la que cinco escuadras buscaron cuatro boletos a la fase final que iniciará el próximo fin de semana; los chilenos cerraron la octava semana con dos victorias y el mismo número de derrotas para obtener 16 unidades.

El sábado derrotaron a Azules, en un duelo en el que se impusieron en los asesinatos 18-6, con cinco del jungla Jesús 'Grell' Loya y cayeron contra Infinity Esports, una partida cerrada que se definió en los últimos minutos con un exterminio.

All Knights arrancó la jornada dominical con una derrota ante el subcampeón Isurus, que salió con un juego ofensivo encabezado por el chileno Fabián 'Warangelus' Llanos, quien cambió de rol de tirador al carril superior.

Warangelus cerró con tres asesinatos y cuatro asistencias, en una partida en la que el tiburón reflejó la superioridad al sacar una diferencia en el oro de más de 10.000.

Los caballeros necesitaban una victoria más para conseguir por segundo torneo consecutivo su pase a la final y la lograron en contra de Rainbow7 al que venció en 26 minutos en una partida casi perfecta.

Isurus será el equipo que arrancará desde semifinales al quedarse en el segundo lugar de la clasificación con 14 puntos, el récord del tiburón fue el mejor en esta etapa con tres victorias y una derrota.

Además de vencer a All Knights, el tiburón pasó por encima de Rainbow7, en una partida en la que fueron superiores en todos los marcadores y el domingo firmó su pase con la última partida del día ante Infinity; cayeron con Azules.

Con la derrota ante Isurus, Infinity cayó eliminado de la competencia, en tanto Rainbow7 con victorias en contra del infinito y Azules iniciarán la fase final desde cuartos de final.

Sus rival en la primera llave será Azules, organización que ascendió esta temporada y que jugará sus primeros playoffs en la LLA tras librar la semana pasada la serie por mantener la categoría.

El próximo sábado 15 de agosto serán los cuartos de final, mientras que las semifinales se disputarán el sábado 22 y la final el sábado 29, serie que definirá al equipo que representará a la región en el Mundial.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos

All Knights 16

Isurus 14

Rainbow7 12

Azules 10

Infinity 10.