Bruselas prevé extender la moratoria presupuestaria hasta 2022, según la CE

Londres, 10 ago (EFE).- La moratoria sobre las restricciones presupuestarias decretada por Bruselas para que los países miembros afronten la crisis del coronavirus con más flexibilidad seguirá en vigor hasta 2022, según informó este lunes el diario Financial Times (FT).

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis, confirmó a este medio que las autoridades comunitarias han tomado esa decisión debido al aumento de casos de la COVID-19 y a las incertidumbres que plantea la pandemia para la economía.

El FT recordó que Bruselas tomó en marzo una medida "sin precedentes" cuando "activó una cláusula de escape" en las normas presupuestarias del bloque, con la que suspendía "las obligaciones" de los países de la zona euro para alcanzar "objetivos de déficit y de deuda".

En este sentido, Dombrovskis, responsable de finanzas de la CE, explicó que las autoridades tenían previsto revisar la situación el próximo otoño, pero indicó que es "relativamente seguro asumir" que el Ejecutivo comunitario no "reactivará las reglas" porque "la crisis y la incertidumbre continúan".

En la práctica, precisó, esto significa que los Gobiernos nacionales diseñarán sus presupuestos generales para 2021 sobre la base de que las reglas siguen en suspenso, mientras que ya en 2022 podrían preparar unas cuentas sujetas a las restricciones habituales.

"Por supuesto, todo está sujeto a la evolución real de la situación económica", subrayó Dombrovskis, quien advirtió de que la reactivación de la "cláusula de escape" ocurriría "cuando dejen de existir las condiciones de grave recesión económica".

"Haremos una revisión de esto y otras cosas en la primavera de 2021", adelantó el dirigente comunitario.

En línea con los análisis de Bruselas, la CE ha revisado a la baja sus pronósticos para la economía de la UE y estima que podría crecer el 5,8 % en 2021, tres décimas menos que lo previsto anteriormente.

Dombrovskis explicó que esos pronósticos responden a un escenario en el que no hay un aumento significativo de casos de la COVID-19, si bien precisó que la incidencia del coronavirus ha repuntado en las últimas semanas en varios países, entre ellos España, Alemania y Bélgica.

"La situación actual es relativamente incierta. Tendremos que ver cómo evoluciona la situación epidemiológica", agregó Dombrovskis.