Bancos de Hong Kong suspenden cuentas por sanciones de EE.UU.

(Bloomberg) -- Los bancos que operan en Hong Kong están intensificando el escrutinio de sus clientes y al menos un banco estadounidense está tomado medidas para suspender cuentas para evitar infringir las sanciones estadounidenses impuestas a los funcionarios de la ciudad, lo que los pone en riesgo de violar la controvertida ley de seguridad impuesta por China.

En condición de anonimato al referirse a los clientes, personas familiarizadas con la decisión dijeron el lunes que un banco estadounidense está tomando medidas para suspender las cuentas vinculadas a algunos funcionarios sancionados. Dos importantes bancos chinos están evaluando lo que se debe hacer en función de su tolerancia al riesgo y los requisitos de cumplimiento, dijeron las personas que participaron en esas discusiones, sugiriendo que no ignorarían por completo las sanciones.

Estados Unidos sancionó el viernes a 11 funcionarios, incluida la presidenta ejecutiva, Carrie Lam, y a importantes funcionarios de China en el centro financiero por su papel en la imposición de la ley de seguridad. Las sanciones prohíben a los bancos hacer negocios con las personas sancionadas. Pero el cumplimiento de esa orden podría poner a los prestamistas directamente en incumplimiento con la ley de seguridad, que establece que no se pueden aplicar sanciones o acciones hostiles contra la ciudad y China continental.

“La pelota está ahora en la cancha de los bancos”, dijo Kevin Lai, economista jefe para Asia, excluido Japón, de Daiwa Capital Markets, con sede en Hong Kong. “Se encuentran en una situación particularmente difícil, ya que también deben tener en cuenta la ley de seguridad nacional”.

Los pasos se suman a los preparativos que se han estado llevando a cabo desde que se aprobaron la ley de seguridad y la Ley de Autonomía de Hong Kong de Estados Unidos, que el mes pasado permitió las sanciones. Ahora se aplicarán mayores niveles de revisiones para hacer frente a posibles sanciones adicionales a las personas políticamente expuestas, dijeron las personas. Los banqueros y sus abogados desde Hong Kong hasta Washington han estado estudiando detenidamente los detalles de la ley para evitar las principales consecuencias de verse atrapados entre las dos leyes. Infringir las legislaciones pone a las empresas en riesgo de multas o perder su licencia para hacer negocios.

Prestamistas como Citigroup Inc. y HSBC Holdings Plc están caminando por la cuerda floja entre las dos potencias mundiales dadas sus operaciones en Hong Kong y sus ambiciosos planes de expansión en China. Prestamistas chinos como Bank of China Ltd. y Industrial & Commercial Bank of China Ltd. también podrían verse atrapados, debido a su acceso crucial a la financiación en dólares en riesgo.

Bank of China y ICBC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Portavoces de Citigroup y HSBC declinaron hacer comentarios.

La última orden de EE.UU. no incluye un período de liquidación, lo que sugiere que los bancos estarán sujetos a la ley de inmediato. Las instituciones financieras extranjeras que no operan dentro de EE.UU. no se verán afectadas mientras no ayuden a las personas sancionadas con transacciones vinculadas a dólares estadounidenses, dijeron las personas.

