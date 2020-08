Arrestan a magnate de los medios de Hong Kong por colusión

(Bloomberg) -- La policía de Hong Kong arrestó al magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y allanó las oficinas de su emblemático periódico en lo que representa el caso de más alto perfil hasta ahora contra los activistas por la democracia de la ciudad en virtud de una ley de seguridad nacional que ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China.

Se vio salir a Lai esposado de su casa cuando los agentes lo detuvieron el lunes por la mañana. Cuando un periodista le preguntó a Lai su opinión sobre el arresto, respondió: “¿Cuál es mi opinión? Quieren arrestarme”.

Apple Daily, que forma parte de Next Digital Ltd., la red de medios de Lai, y es el periódico prodemocracia más grande de Hong Kong, informó que cerca de 200 policías estaban entrando en sus oficinas.

La Policía señaló que nueve personas de entre 23 y 72 años fueron arrestadas bajo sospecha de “violaciones” a la ley de seguridad, por delitos como colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. Los policías declinaron identificar a las personas, pero dijeron que aún sería posible arrestar a más gente.

Entre los arrestados se incluyen Lai; sus hijos Ian y Timothy; el director ejecutivo de Next Digital, Cheung Kim Hung; el director de operaciones y director financiero, Royston Chow Tat Kuen; y el director ejecutivo de Next Animation Studio, Kith Ng, según un oficial de policía que pidió no ser identificado.

El South China Morning Post informó que el trabajador independiente de ITV Wilson Li Chung-chak, exmiembro del grupo activista ahora disuelto Scholarism, fue arrestado por colusión extranjera junto a Andy Li, miembro de un grupo de monitoreo de elecciones.

La policía se llevó unas 25 cajas de pruebas para su investigación preliminar, dijo Li Kwai-wah, superintendente principal del departamento de seguridad nacional de la fuerza policial. Dijo que se registró el piso donde se encuentran las oficinas de asignación e informes, ya que una de las personas arrestadas trabajaba allí.

Nota Original:Hong Kong Media Tycoon Arrested in Latest Blow to Democracy Camp

©2020 Bloomberg L.P.