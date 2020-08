Antonio Banderas confiesa que tiene el coronavirus coincidiendo con su 60 cumpleaños

27/01/2020 Antonio Banderas, durante la presentación de "A chorus line" en Barcelona antes del confinamiento EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Antonio Banderas acaba de emitir un comunicado anunciando que ha dado positivo en coronavirus. El actor malagueño, que cumple hoy sesenta años, no podrá celebrar esta redonda fecha como le gustaría. Y fiel a su amabilidad con los medios de comunicación, ha querido contar el motivo con total sinceridad. El ex marido de Melanie Griffith asegura que se encuentra relativamente bien y ha revelado los planes que tiene durante este obligado aislamiento del que, a buen seguro, saldrá reforzado.



A continuación reproducimos el comunicado emitido por el ganador del Goya por "Dolor y Gloria": "Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus. Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta. Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión".



Desde Chance mandamos muchísimo ánimo a Banderas, que a buen seguro estará dando guerra - en el buen sentido de la expresión - antes de que nos demos ni cuenta.