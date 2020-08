AMP2.- China.- Nueve detenidos, incluido el magnate Jimmy Lai, por violar la ley de seguridad nacional de Hong Kong

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Al menos nueve personas han sido detenidas este lunes en Hong Kong, incluido el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y la activista Agnes Chow, por supuestas violaciones de la nueva ley de seguridad nacional.



La Policía de Hong Kong ha anunciado los arrestos en su cuenta oficial de Twitter, desde donde ha confirmado que nueve personas de entre 23 y 72 años "han sido detenidas bajo sospecha de haber violado la ley de seguridad nacional". "La investigación está en marcha y no descartamos más detenciones", ha avisado la institución, sin revelar identidades de sospechosos.



Las autoridades han detallado que, amparadas por el artículo 29 de dicha norma, las detenciones se han producido por motivos que ponen "en peligro la seguridad nacional", después de que los sospechosos hubieran sido sorprendidos pactando "con un país extranjero" o "elementos externos".



Entre los detenidos destaca Jimmy Lai, dueño del grupo mediático Next Digital, que incluye al periódico hongkonés 'Apple Daily'. Fuentes consultadas por el 'South China Morning Post' han contado que ha sido arrestado en su casa por "colusión con un país extranjero, usar palabras sediciosas y conspiración para defraudar".



Al mismo tiempo, unos 200 policías han irrumpido en las oficinas centrales del 'Apple Daily' para llevar a cabo un registro. Allí han sido detenidos dos hijos de Lai y otros cuatro altos cargos del rotativo local por cargos similares.



La nueva ley de seguridad nacional, promulgada por Pekín para Hong Kong, persigue la sedición, la traición, el separatismo y la injerencia extranjera y podría derivar, por primera vez, en la apertura de oficinas de agencias de seguridad chinas en la ex colonia británica.



Hong Kong está inmerso en una escalada de tensión que comenzó el año pasado por una polémica ley de extradición a la China continental, aunque finalmente fue desechada, y que ha continuado en los últimos meses por la ley de seguridad nacional, que fue aprobada en junio.



Los activistas hongkoneses, ONG y gobiernos occidentales ven en este fortalecimiento del control de Pekín sobre el territorio una amenaza al régimen de derechos y libertades del que disfruta Hong Kong conforme al acuerdo entre China y Reino Unido para devolver la ex colonia a soberanía china.



Horas después, también se ha confirmado el arresto de la activista hongkonesa Agnes Chow, miembro del desaparecido grupo Demosisto. Uno de sus antiguos compañeros, Joshua Wong, ha difundido la captura de un tuit en el que la joven afirmaba que la Policía había llegado a su vivienda y los abogados estaban de camino, según la agencia DPA.



