AMP2.- Bielorrusia.- Lukashenko consigue un sexto mandato al ganar las elecciones presidenciales con un 80% de los votos

08/07/2015 El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko POLITICA EUROPA BIELORRUSIA INTERNACIONAL HOST PHOTO AGENCY / RIA NOVOSTI / HANDOUT



Al menos un muerto y más de 200 detenidos por las protestas en Minsk y otras ciudades contra la victoria de Lukashenko



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Alexander Lukashenko ha conseguido un sexto mandato al ganar las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Bielorrusia con un 80,23 por ciento de los votos, según ha informado este lunes la Comisión Electoral Central (CEC).



"Alexander Lukashenko ha acumulado el 80,23 por ciento de los votos", ha anunciado la presidenta de la CEC, Lidia Yermoshina, en una rueda de prensa, citada por la agencia de noticias bielorrusa BelTA.



En segunda posición, aunque a gran distancia, ha quedado la principal candidata de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, con un 9,9 por ciento de los votos, seguida de los también opositores Anna Kanopatskaya, con un 1,68 por ciento de las papeletas; Andrei Dmitriyev, con un 1,04 por ciento; y Sergei Cherechen, con un 1,13 por ciento.



La jefa de la CEC ha explicado que todavía son resultados preliminares, por lo que aún deben recibir un último visto bueno, si bien al mismo tiempo ha declarado no cree que cambien "drásticamente".



La CEC ha confirmado asimismo el dato de participación avanzado el domingo, indicando que un total de 5.798.908 personas acudieron a las urnas, lo que equivale a un 84,23 por ciento de los electores.



Yermoshina ha contado que los funcionarios de la CEC, ella incluida, fueron "evacuados" de las oficina del Gobierno sobre las 1.00 horas, por lo que ha recibido los resultados preliminares poco antes de la comparecencia.



AL MENOS UN FALLECIDO EN LAS PROTESTAS



Los resultados oficiales confirmarían así los recabados a pie de urna, que concedían al actual mandatario más de un 81 por ciento de los sufragios, muy por delante de Tijanovskaya, a quien otorgaban un 8 por ciento.



Estos primeros datos provocaron un estallido en las calles con manifestaciones en Minsk y otras ciudades del país para denunciar un supuesto fraude electoral para perpetuar a Lukahsenko en el poder.



Según ha informado la ONG bielorrusa Viasna, al menos una persona murió en el marco de los disturbios al ser atropellada por un vehículo de las fuerzas de seguridad. "Un joven sufrió un traumatismo craneocerebral incompatible con la vida", ha dicho Viasna en Telegram, de acuerdo con la agencia de noticias Sputnik.



Además, la ONG asegura que decenas de personas resultaron heridas y han tenido que ser hospitalizadas, mientras que al menos 213 han sido detenidas, la mayoría en Minsk, con 110 arrestados, incluidos periodistas y observadores electorales.



Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Interior bielorruso, Olga Olga Chemodanova, ha negado que una persona haya muerto. "No hay fallecidos", ha dicho a Sputnik, avanzando que en las príoximas horas emitirán un informe con el balance de la noche electoral.



A lo largo de la madrugada del lunes ha habido problemas de acceso a Internet que todavía no están del todo resueltos. Así, el portal de noticias Tut.by, de corte opositor, sigue bloqueado.



OFENSIVA CONTRA LA OPOSICIÓN



Estas elecciones presidenciales han estado marcadas por la ofensiva contra la oposición. La propia Tijanovskaya tuvo que sustituir a su marido, el popular bloguero opositor Sergei Tijanovski, que fue condenado en mayo por incitación a la violencia.



Dos de los rivales más fuertes de Lukashenko han sido encarcelados en el período previo a los comicios y un tercer candidato potencial, el que fuera embajador de Bielorrusia en Estados Unidos, Valery Tsepkalo, huyó a Rusia después de recibir un aviso de que él también sería arrestado en breve.



Ya el sábado --en víspera de la jornada electoral-- fue detenida la jefa de campaña de Tijanovskaya, Maria Kolesnikova. Las autoridades bielorrusas esgrimieron que fue un "error" y finalmente la liberaron.



El propio Lukashenko reconoció el domingo, tras depositar la papeleta en la urna, que estas eran unas de las elecciones más "difíciles" a las que se ha enfrentado. En este sentido, se mostró dispuesto a entablar un "diálogo" con la oposición, aunque advirtiendo de que que no permitirá que el país descienda al "caos".



Este lunes, tras conocerse los resultados preliminares, ha retomado su agenda habitual. Lukashenko ha visitado un centro de investigación durante la cual ha declarado que "todas las políticas deben estar centradas en el pueblo", conforme recoge BelTA.