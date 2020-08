Al menos un muerto y varios heridos por una explosión en Baltimore, EE.UU.

Personal de emergencia trabaja en el lugar de una explosión en Baltimore, Maryland (EE.UU.), este 10 de agosto de 2020 EFE/Michael Reynolds

Washington, 10 ago (EFE).- La explosión de una tubería de gas destruyó este lunes tres casas, mató a una mujer e hirió al menos otras dos personas, causando daños en un área extensa del noreste de la ciudad de Baltimore (Maryland), en el este de EE.UU., informó el Cuerpo de Bomberos.

"Dos personas en estado crítico fueron socorridas por los bomberos y hay una mujer muerta", señaló la institución en su cuenta Twitter, en la que agregó que unidades de Operaciones Especiales de Socorro han llegado al lugar e iniciado la búsqueda y socorro de otros vecinos.

Las autoridades no han indicado, de inmediato, cuál pueda haber sido la causa de la explosión, y funcionarios de la compañía Baltimore Gas and Electric Company se hicieron presentes en el sitio, donde continúan las labores de socorro en las cuales participan los equipos médicos de seis ambulancias.

Los empleados de un restaurante Applebees ubicado a dos cuadras de distancia dijeron a la estación local WJZ de la cadena CBS. que sintieron la onda expansiva de la explosión, que arrojó escombros sobre la vereda y la calle.

Según los bomberos, tres viviendas unifamiliares resultados afectadas por la explosión, mientras que los medios locales han mencionado la posibilidad de que haya desaparecidos, pero esa información no ha sido confirmada oficialmente.