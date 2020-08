Afganistán.- Los talibán se abren a negociar con el Gobierno afgano en la semana posterior a la liberación de presos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los talibán han expresado su voluntad de comenzar las negociaciones de paz con el Gobierno afgano en la semana posterior a que las autoridades afganas acometan la liberación de presos, lo que acerca así un hipotético diálogo paralizado durante meses por las demoras y discrepancias en torno a las excarcelaciones.



Un día después de que la Loya Yirga, la gran asamblea del pueblo afgano con representación de figuras relevantes de la sociedad política y civil del país, avalase la liberación de 400 presos talibán, un portavoz insurgente, Suhail Shaheen, ha confirmado a la cadena BBC que también ellos están dispuestos a avanzar.



Shaheen ha defendido la voluntad del grupo de dar pasos hacia la paz, alegando por ejemplo que no han perpetrado atentados en la capital, Kabul, y que, en términos generales, han "reducido la violencia", al tiempo que ha lamentado los retrasos en el canje de prisioneros.



El Ejecutivo de Ashraf Ghani se ha negado a aceptar la totalidad de la lista presentada por los talibán en febrero a los negociadores de Estados Unidos, dado que en dicho proceso de conversaciones no participó Kabul y no se siente obligado por las conclusiones de dicho diálogo.



Ghani ya advirtió el viernes de que los talibán se habían comprometido a iniciar conversaciones directas con el Gobierno en un plazo de tres días si se completaba la liberación del último grupo de 400 insurgentes condenados por delitos de sangre y terrorismo.



Shaheen ha señalado que, si finalmente se producen las liberaciones, los talibán se sentarán a dialogar con el Gobierno en una semana. Estas conversaciones se celebrarían en la capital qatarí, Doha, y de nuevo estarían lideradas por Abbas Stanikzai, quien ya habló en nombre del grupo armado en las conversaciones con Estados Unidos, según Tolo News.



El portavoz insurgente ha avanzado que en dicho diálogo también se podrá hablar de una posible tregua. "El alto el fuego es parte de la agenda de negociaciones que se discutirá" en Doha, ha confirmado Shaheen.