Afganistán.- Ghani autoriza liberar al último grupo de presos exigidos por los talibán para las conversaciones de paz

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha firmado este lunes un decreto autorizando la liberación del último grupo de 400 talibán exigidos por el grupo para iniciar las conversaciones de paz, tras la decisión en este sentido por parte de una asamblea consultiva celebrada durante los últimos días.



La Presidencia ha confirmado la firma del documento a través de su cuenta en la red social Twitter y ha publicado fotografías del acto, al tiempo que ha resaltado que la decisión llega en línea con las conclusiones adoptadas durante la Loya Yirga.



"El presidente ha firmado un decreto perdonando a los presos de la lista de 5.000 talibán tras la decisión de la Loya Yirga, que aprobó en el artículo 2 de su resolución la liberación del resto de reos talibán", ha manifestado en una serie de mensajes.



El Ejecutivo de Ghani se había negado a aceptar la totalidad de la lista presentada por los talibán en febrero a los negociadores de Estados Unidos al firmar su histórico acuerdo de paz, dado que en dicho proceso de conversaciones no participó Kabul y no se siente obligado por las conclusiones de dicho diálogo.



Asimismo, el presidente dijo que no contaba con competencias para autorizar la liberación de los últimos 400 insurgentes incluidos en la lista, condenados por delitos de sangre, por lo que dejó la decisión en manos de una Loya Yirga que finalmente ha dado luz verde a las excarcelaciones.



Durante la jornada, los talibán han expresado su voluntad de comenzar las negociaciones de paz con el Gobierno afgano en la semana posterior a que las autoridades completen la liberación de presos, lo que acerca así un hipotético diálogo paralizado durante meses por las demoras y discrepancias en torno a las excarcelaciones.



Ghani ya afirmó el viernes de que los talibán se habían comprometido a iniciar conversaciones directas con el Gobierno en un plazo de tres días si se completaba la liberación del último grupo de 400 insurgentes.



Desde el acuerdo de febrero, el país se ha sumergido de nuevo en una espiral de violencia, con la reanudación de los ataques de los talibán contra las fuerzas de seguridad y civiles afganos, mientras los insurgentes acusan al Ejército de Afganistán de seguir atacando sus posiciones.