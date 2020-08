Willian y Pedro confirman su salida del Chelsea

Fútbol - Semifinal de la Copa FA - Chelsea-Southampton - Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra - 22 de abril de 2018. Pedro, del Chelsea, durante el calentamiento antes del partido. Action Images via Reuters/John Sibley

LONDRES, 9 ago (Reuters) - El delantero español Pedro y el centrocampista brasileño Willian confirmaron el domingo su salida del Chelsea tras haber vivido años "maravillosos" en Stamford Bridge.

"Ha sido un placer y un honor jugar para este gran club y ganar la Premier League, la FA Cup y la Europa League, así como haber competido en una de las mejores ligas del Mundo. Sin duda acerté en la elección, me llevo recuerdos maravillosos e inolvidables. Nuevos desafíos y triunfos llegarán seguro", dijo Pedro en las redes sociales.

El internacional español finalizó este verano su contrato con el club inglés, con el que ha jugado 206 partidos y ha marcado 43 goles. Pedro jugará la próxima temporada en el club italiano AS Roma.

Por su parte, Willian, de 32 años, envió una carta de despedida a los aficionados del club en Twitter.

"Ha llegado el momento de cambiar de aires. Sin duda voy a echar de menos a mis compañeros de equipo", dijo, señalando también que sus años en el club habían sido "maravillosos". "Me voy con la cabeza bien alta, seguro de que he ganado cosas aquí y siempre he dado lo mejor con la camiseta del Chelsea".

Willian, que comenzó su carrera en el Corinthians de Sao Paulo, llegó al Chelsea procedente del Anzhi Makhachkala en 2013 y disputó más de 300 partidos con el club inglés, con el que ganó dos títulos de la Premier League.

Su contrato se acabó este verano y no logró cerrar un nuevo acuerdo a largo plazo con el club. En prensa se ha indicado que Willian no viajará muy lejos ya que habría fichado por el también londinense Arsenal.

