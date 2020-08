Venezuela flexibilizará la cuarentena pese a incremento de casos de COVID-19

Fotografía cedida por prensa Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras habla este domingo en Caracas (Venezuela). EFE /PRENSA MIRAFLORES

Caracas, 9 ago (EFE).- El Gobierno venezolano anunció este domingo que desde mañana entrará en vigor una nueva semana de flexibilización de la cuarentena que rige en el país desde el pasado 16 de marzo, pese al incremento de casos de la COVID-19 que se ha registrado en los últimos días.

El presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, dijo en un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV que Caracas, y los cercanos estados de Miranda y La Guaira, entrarán en una fase de "flexibilización parcial vigilada" que permitirá que diez sectores de la economía, entre ellos la banca y servicios como plomería y refrigeración, reabran sus puertas.

Esta flexibilización parcial también aplicará en los centrales estados de Aragua y Carabobo, en los occidentales estados de Táchira y Zulia -que hacen frontera con Colombia-, en el oriental estado de Sucre y en el amazónico estado de Bolívar, que limita con Brasil.

Las restantes 16 entidades federales del país gozarán de una "flexibilización general", con permisos de apertura para 34 ramas de la economía.

Maduro no explicó por qué decidió abrir la economía pese al incremento de casos, pero en el pasado ha justificado medidas similares señalando que se debe permitir un "respiro" a la economía venezolana.

"Vamos al 7x7 -una semana de cuarentena combinada con otra de flexibilización- porque tenemos que hacerlo", dijo Maduro hoy sin ofrecer mayores detalles. "La batalla continúa, porque las medidas de seguridad deben incrementarse", agregó al insistir en el lavado frecuente de manos y el uso mascarillas.

Asimismo, pidió "convencer" a quienes no toman medidas de bioseguridad y por tanto se contagian y propagan entre la población el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19.

"Vamos a tomar esto con mayor seriedad, vamos a convencer", dijo antes de aseverar que "la inmensa mayoría (de los venezolanos) se cuida (de la COVID-19), pero una minoría, por ignorancia o porque le perdió el miedo al virus, no se cuida y lleva el virus para acá y para allá".

En Venezuela, 25.805 personas han contraído el SARS-CoV-2, de las cuáles 223 han muerto, de acuerdo con las cifras oficiales.

Sólo este domingo se detectaron 844 nuevos casos, 337 de ellos en Caracas, lo que representa el 42 % de los contagios reportados hoy, dijo Maduro.

El mandatario venezolano también informó que prorrogó por 30 días el estado de alarma que decretó a mediados de marzo pasado, una medida que, dijo hoy, le permite tomar decisiones con rapidez para atacar la enfermedad.