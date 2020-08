Un expresidente del Real Madrid espera que el club ceda a Bale

FOTO DE ARCHIVO: La Liga Santander - Real Madrid v Athletic Bilbao. Gareth Bale, jugador del Real Madrid. REUTERS/Juan Medina/Foto de archivo

9 ago (Reuters) - El Real Madrid podría plantearse transferir al delantero galés Gareth Bale en calidad de cedido y pagar parte de su salario para poner fin a la agonía tanto del jugador como del club por su distanciamiento, según dijo el expresidente del equipo español Ramón Calderón.

Bale, de 31 años, apenas ha jugado con el Madrid en su carrera hacia el título de la Liga desde que la campaña se reanudó tras el parón por la pandemia de COVID-19 y tuvo un perfil bajo durante las celebraciones.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que Bale, quien según medios gana 600.000 libras (unos 660.000 euros o 782.460 dólares) a la semana, decidió no viajar al partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City el viernes porque no quería jugar.

"Es muy triste. Es una pena ver a un jugador como él en las gradas... su habilidad y talento no se han ido, sigue siendo un buen jugador que podría estar jugando a un alto nivel en cualquier equipo", dijo Calderón a la BBC.

"Creo que tendrán que encontrar una solución para acabar con esta agonía por el bien de ambas partes. Si no quiere bajar su salario, lo cual sería comprensible, tendrán que encontrar otra manera".

"El entrenador no confía en él. Si Zidane se queda con el Madrid, lo cual creo que es seguro, entonces él (Bale) tendrá que encontrar una nueva manera... No me sorprendería que le dejaran ir bajo cesión y pagar parte del salario."

A pesar de haber ganado cuatro títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, Bale divide a los aficionados por una supuesta falta de compromiso y un historial de frecuentes lesiones. El año pasado parecía decidido a fichar por el club chino Jiangsu Suning, pero el acuerdo se vino abajo.

En el pasado Jonathan Barnett, agente de Bale, ha descartado hablar de la posibilidad de que el delantero se vaya cedido. Barnett dijo el mes pasado que Bale, al que le quedan dos años de contrato, no iba a "ir a ninguna parte".

