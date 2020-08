Trump exige en una conferencia sobre el Líbano una investigación transparente

Una vista general de la zona portuaria destruida tras una explosión masiva en el centro de Beirut, Líbano, el 6 de agosto de 2020. EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Washington, 9 ago. (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este domingo al Gobierno del Líbano una investigación "completa y transparente" sobre la explosión ocurrida el martes en el puerto de Beirut, que dejó 158 muertos y 6.000 heridos.

"El presidente Trump urgió al Gobierno del Líbano a llevar a cabo una investigación completa y transparente, en la que EE.UU. está listo para ayudar", dijo el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere, en un comunicado.

Asimismo, el mandatario "instó a la calma en el Líbano y reconoció los llamamientos legítimos de los manifestantes pacíficos por una transparencia, reformas y rendición de cuentas".

Trump hizo estas declaraciones durante la conferencia internacional de donantes para el Líbano, convocada por Francia, y en la que participó virtualmente, al igual que el resto de asistentes, desde su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey).

El presidente de EE.UU. insistió en que su país está "preparado y dispuesto" para proporcionar ayuda al país árabe en su recuperación y coincidió con otros líderes internacionales en trabajar de cerca en los esfuerzos para llevar asistencia.

Hasta el momento, Washington se ha comprometido a destinar más de 17 millones de dólares como ayuda inicial de desastres para el Líbano, que incluye asistencia alimentaria y suministros médicos.

Esa cantidad se suma a los 403 millones de dólares de ayuda humanitaria, de los que 41,6 millones son para responder a la COVID-19, que EE.UU. ha destinado al país árabe desde septiembre de 2019.

EE.UU. envió esta semana tres aviones de mercancías del tipo C-130 con asistencia, que iba desde comida a agua y suministros médicos.

Por el momento se desconocen los motivos que originaron la explosión de las 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se encontraban almacenadas en el puerto beirutí desde hacía seis años.

Anoche, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, afirmó que todavía no se sabe el origen del estallido: "El fondo de la cuestión es que todavía no sabemos", dijo a la cadena de televisión Fox News.

"Sabe, el primer día, como el presidente Trump dijo correctamente, pensábamos que podría haber sido un ataque. Algunos de nosotros especulamos con que podría haber sido, por ejemplo, un cargamento de armas de Hizbulá, puede que Hizbulá... Una instalación de fabricación de armas... ¿Quién sabe?", señaló el jefe del Pentágono.

El martes, Trump sostuvo que el estallido fue en realidad un "ataque" con "algún tipo de bomba", sin aportar pruebas, aunque un día más tarde Esper matizó que "la mayoría" pensaba que era un accidente.

El presidente libanés, Michel Aoun, no descartó el miércoles ninguna hipótesis.

"Hay dos posibilidades para lo que pasó: o la negligencia o intervención exterior con un misil o bomba", apuntó Aoun a los periodistas.