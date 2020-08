Socialdemocracia alemana ve posible una alianza progresista con La Izquierda

EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Berlín, 9 ago (EFE).- Los copresidentes del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans apuestan por un futuro Gobierno progresista en el que tendrían cabida, además de los Verdes, La Izquierda aglutinadora de poscomunistas y disidentes socialdemócratas.

Durante una entrevista en la televisión pública ARD, Esken afirmó hoy que ambos, que colideran el partido desde diciembre pasado, se han encargado junto con otros compañeros de formación, como el ministro de Finanzas y vicecanciller alemán Olaf Scholz, de imprimir un sello socialdemócrata en el trabajo de la coalición gobernante que encabeza la cristianodemócrata Angela Merkel.

"Queremos más", dijo Esken, quien agregó que los socialdemócrata desean diseñar una imagen clara de "un futuro más justo" para todos, lo cual, a su juicio, requiere de una "alianza progresista".

Recordó que, en su congreso federal de diciembre de 2013, el SPD acordó no descartar más una coalición con La Izquierda, para lo cual estableció determinadas condiciones, ya que una posible alianza tiene que poderse implementar y financiar.

Al respecto, precisó que las condiciones se refieren en particular a la política exterior y europea, que debe ser sólida.

Los socialdemócratas se mantienen firmes en lo acordado, "por lo que una alianza con La Izquierda a nivel federal es, en nuestra opinión, posible y factible", indicó.

En la misma línea se expresó Walter-Borjans en declaraciones al grupo mediático Funke, al señalar que los socialdemócratas quieren convertirse en "la principal fuerza en una alianza gubernamental, cuyo eje central sea la cohesión social", para lo cual, agregó, la gran coalición liderada por Merkel no sirve como fundamento.

"Si descartamos la opción de una alianza con La Izquierda, los partidarios de la continuidad y, por lo tanto, de la creciente división de la sociedad ya habrían ganado", afirmó.

No obstante, puntualizó que para una alianza así siempre habría "necesidad de clarificación", al igual que con los Verdes.

Esken, por su parte, declaró que, en caso de un Gobierno liderado por los Verdes, los socialdemócratas estarían dispuestos también a asumir responsabilidades.

"No se trata de vanidades, sino efectivamente de hacer buena política para las personas en este país", subrayó.

SOCIALDEMÓCRATAS, TERCEROS EN INTENCIÓN DE VOTO

Según un sondeo del instituto demoscópico Forsa elaborado entre el 3 y el 7 de agosto y difundido ayer por el grupo mediático RTL, el bloque conservador entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) bávara se mantiene como primera fuerza en Alemania, con un 38 % en intención de voto.

El bloque conservador repite los apoyos de la semana pasada, al igual que el resto de partidos.

Así, muy por detrás se colocan los Verdes, con el 18 % de las preferencias, seguidos en tercer lugar de los socialdemócratas, con el 14 %.

La Izquierda y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) suman un 8 % de apoyos cada una y los liberales consiguen mantenerse en el 6 %, mientras los indecisos alcanzan el 22 %.

En las elecciones generales de septiembre de 2017, el bloque conservador se hizo con el 32,9 % de los votos, los socialdemócratas con el 20,5 %, los liberales con el 10,7 %, los Verdes con el 8,9 %, La Izquierda con el 9,2 % y la AfD, con el 12,6 %, con un 23,8 % de indecisos.