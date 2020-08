República Dominicana da la nacionalidad a 750 descendientes de haitianos

La concesión de la nacionalidad se materializó vía un decreto firmado por el presidente Danilo Medina (imagen) el pasado 16 de julio y que no había sido dado a conocer hasta este domingo, cuando fue publicado por medios locales. EFE /Orlando Barría /Archivo

Santo Domingo, 9 ago (EFE).- El Gobierno dominicano concedió la nacionalidad a 750 descendientes de haitianos, en el primer proceso de naturalización de personas que habían sido desnacionalizadas por medio de una polémica sentencia promulgada en 2013.

La concesión de la nacionalidad se materializó vía un decreto firmado por el presidente Danilo Medina el pasado 16 de julio y que no había sido dado a conocer hasta este domingo, cuando fue publicado por medios locales.

La polémica se remonta a 2013, cuando el Tribunal Constitucional decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos, lo que provocó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional y dividió a la opinión publica en el país.

La sentencia se aplicó de forma retroactiva a los nacidos después de 1929 y afectó directamente a decenas de miles de hijos de haitianos, muchos de los cuales se quedaron apátridas en ese momento, puesto que nunca habían solicitado la nacionalidad haitiana.

Las críticas internacionales suscitadas por la resolución llevaron a las autoridades dominicanas a elaborar una ley en 2014 con la que ofrecieron la nacionalidad a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos.

En ese grupo se inscriben las 750 personas beneficiadas por el decreto dado a conocer este domingo.

La activista Ana María Belique, de la ONG Reconoci.do, dijo a Efe que "más de 8.000 personas" solicitaron recuperar la nacionalidad, por lo que "muchos siguen esperando".

La ley de 2014 estableció una segunda categoría, la de los hijos de extranjeros que nunca han tenido documentos dominicanos.

Para este grupo se creó un plan de regularización de extranjeros, que les abre las puertas a solicitar un permiso de residencia en el país y obtener una cédula que les reconoce como haitianos.

El Gobierno de Danilo Medina consideró la cuestión migratoria zanjada con la ley de 2014 y desde entonces considera que ya no hay apátridas en el país.

La cuestión ha llegado a enfrentar país con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ha condenado al al Estado dominicano por deportar a dominicanos de ascendencia haitiana y ha fallado a favor de dos niños desnacionalizados.

Sin embargo, las autoridades dominicanas han rechazado aplicar esas sentencias, negando que la CorteIDH tenga competencia en casos derecho a nacionalidad.