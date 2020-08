Rahm mantiene las opciones en el PGA Championship

EFE/EPA/TANNEN MAURY

San Francisco (Estados Unidos), 8 ago (EFE).- El español Jon Rahm ha terminando la tercera jornada del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship), que se disputa esta semana en el recorrido de Harding Park en San Francisco, con un acumulado de -3, a cinco golpes del líder provisional, el chino Haotong Li (-8).

“He jugado muy buen golf y me he dado opciones. Quizá he jugado los nueve segundos mejor que los primeros, pero me ha faltado ese hoyo en el que la dejas cerca, metes un birdie y las cosas empiezan a rodar”, dijo a Efe Rahm, que llegó a acumular tres birdies hasta el hoyo 8.

“Del 1 al 7 eran asequibles. Una vez que llegas al 8 la cosa se complica. Incluso poniendo la bola en la calle es muy difícil ponerla en el green. Mi pena hoy ha sido no tener clara la velocidad de los greenes. O me quedaba un poco corto o me pasaba demasiado”, explicó el número dos del mundo acerca de sus dificultades en los greenes.

Mientras Rahm se disponía a practicar de la cara a la última jornada de su cuarto PGA Championship, los primeros de la clasificación seguían en el campo expuestos al viento y sin lograr arrancarle golpes al difícil recorrido de Harding Park.

“El viento no nos ha dado descanso. Hasta el final ha sido difícil predecir si estaba ayudando o en contra. Pegué algunos hierros muy buenos en los que el viento no sopló como esperaba y la bola quedó lejos del hoyo”, agregó el golfista vizcaíno.

A falta de algunos hoyos para el final de la tercera jornada, la tabla de clasificación se mantiene muy apretada y movida, y dominada por estadounidenses como Brooks Koepka (-6), Dustin Johnson (-6) y Xander Schauffele (-6), con la única presencia internacional del inglés Paul Casey (-7), además de Haotong Li.

Aunque sabe que tendrá que hacer una magnífica ronda para optar a la victoria, Jon Rahm reconoce que el torneo “todavía no ha terminado”. “Veremos lo que pasa, es posible que alguno se escape un poco, pero mañana se puede complicar”, dijo el golfista de Barrika