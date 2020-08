Protocolos por COVID pudieron retrasar labores de rescate unas horas vitales

EFE/EPA/NABIL MOUNZER

Beirut, 9 ago (EFE).- El retraso en el inicio de las operaciones de rescate tras la explosión en el puerto de Beirut a causa de los protocolos del Ministerio de Salud libanés por la pandemia de coronavirus han podido costar vidas, según un equipo de bomberos españoles que ha viajado al Líbano para participar en esos trabajos.

"Ha habido retrasos en diferentes aspectos debido a la pandemia de la COVID-19", afirmó a Efe en Beirut el jefe de ese contingente español de operaciones Jaime Parejo.

El grupo, integrado por cinco bomberos, llegó el viernes a Beirut para participar en las operaciones de rescate, tras la explosión del martes que ha dejado de momento 158 muertos y unos 6.000 heridos.

Sin embargo, hasta el sábado no pudieron empezar a trabajar en la "zona cero" porque tenían que cumplir con el preceptivo aislamiento.

VEINTICUATRO HORAS VITALES

"Esas veinticuatro horas podrían haber sido vitales", indicó Parejo, quien añadió que tuvieron que acatar el protocolo de Sanidad porque "no hay excepciones para rescatar vidas".

El jefe del equipo consideró que, si hubieran llegado con antelación, sí habrían "localizado con seguridad personas con vida sepultadas".

Durante las labores de búsqueda de ayer, no encontraron supervivientes y hoy dieron por concluida la primera parte de su misión.

"Posiblemente (la COVID-19) habrá generado fallecimientos no como enfermedad, sino retrasando labores de rescate y salvamento donde cada minuto cuenta", señaló.

Otro miembro del equipo, Pedro Luque Cruz, declaró que la unidad llegó con 84 horas "de retraso" al Líbano, ya que pasaron 60 horas antes de que se activara el plan de emergencia.

Según este bombero, la embajada libanesa en Madrid les solicitó personalmente que actuaran después de que ellos se ofrecieran, pero salieron de España más tarde porque "hasta que el país no pide ayuda humanitaria no podemos acceder".

MISIÓN COMPLETADA

El equipo de rescate español se mostró satisfecho por la misión, en la que trabajaron el sábado por la mañana en la "zona cero" del puerto y por la tarde en la periferia.

"Hemos completado nuestra misión con los perros con la máxima efectividad tanto en las zonas asignadas de la 'zona cero' como en las viviendas derrumbadas por efecto de la explosión en la periferia de la ciudad donde hemos realizado la batida", afirmó Parejo.

Estos bomberos, de la Organización GERCCMA Método Arcón, utilizan esa estrategia en las operaciones de rescate, un sistema oficial para la formación e intervención de equipos caninos de búsqueda, detección y salvamento y aquí han contado con la ayuda de los perros Heavy, Gollum, Maya y Rasti.

"Consideramos culminada la misión como nos ha transmitido el Ejército, ya que se suspenden las operaciones de búsqueda y detección", dijo Parejo.

El jefe del batallón de ingeniería del Ejército libanés, Rojeh Khoury, anunció este domingo que la primera fase de las labores de búsqueda y rescate ha concluido sin que se haya hallado supervivientes.

El militar explicó en una rueda de prensa que, después de tres días de búsqueda, "la esperanza de encontrar a personas con vida ha disminuido", pero continúan las labores para recuperar los cadáveres de debajo de los escombros.

"Los equipos que estaban buscando a gente con vida consideran que su trabajo ha terminado", afirmó Khoury, al tiempo que otros siguen intentando encontrar restos de fallecidos.

Isaac J. Martín