Primeras imágenes de Carlos Cuevas en el rodaje de la segunda temporada de 'Merlí. Sapere aude'

05/08/2020 Carlos Cuevas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR MOVISTAR +



MADRID, 9 (CHANCE)



No hay nada que nos guste más que una buena serie para, no solo entretenernos, sino también para disfrutar y traspasar la pantalla con los personajes. Esto es lo que le ha pasado a muchos espectadores con 'Merli. Sapere aude'. Si bien, no solo importa la trama de la serie, sino también cómo los personajes nos hacen creer que estamos ante una historia real y lo cierto que en ella lo consiguen.



Esta semana el personaje de Pol Rubio (Carlos Cuevas) volvió a las aulas. La esperada segunda entrega de la serie original Movistar+ 'Merlí. Sapere aude' se rueda estos días en diferentes localizaciones de Barcelona (Playa de la Barceloneta, Barrio Gótico, el barrio de la Sagrada Familia, la Universidad de Barcelona*). Producida en colaboración con Veranda TV, el rodaje de esta nueva entrega del exitoso spin-off durará cerca de doce semanas, y, al igual que sucedió en la primera temporada, se mantiene en catalán y castellano.



Menna Fité vuelve a dirigir esta ficción protagonizada por Carlos Cuevas, en el papel de Pol Rubio, y por María Pujalte, como Bolaño. Completan el reparto los actores Pere Vallribera (Biel), Claudia Vega (Oti), Pablo Capuz (Rai), Boris Ruiz (Alfonso Rubio) y Eva Martín (Silvia Montoliu). Se incorporan como nuevos fichajes de la temporada el actor nominado al Goya Eusebio Poncela, que interpreta a Dino, el dueño del bar Satanassa, y Jordi Coll (El secreto de Puente Viejo), como Axel, un atractivo carpintero. En palabras de su creador, Héctor Lozano, "esta segunda temporada de 'Merlí. Sapere aude significará para el protagonista Pol Rubio un paso crucial hacia la madurez".