Neozelandesa Lydia Ko se afinca en la cima del LPGA Marathon Classic

Una ráfaga tardía de birdies dejó a la neozelandesa Lydia Ko en la cima del LPGA Marathon Classic este sábado cuando aumentó a cuatro golpes su ventaja antes de la ronda final.

La estrella neozelandesa de 23 años hizo dos birdies en sus últimos tres hoyos para fichar una tarjeta con 68 golpes (-3) y pasar a liderar con 16 bajo par en el Highland Meadows en Sylvania, Ohio.

Fue el segundo día consecutivo en que Ko terminó con fuerza.

El viernes, Ko hizo birdie en los hoyos 17 y 18 para pasar a una ventaja de un golpe en la segunda ronda con un 65 (-6).

Ko luego reveló que le había molestado un dolor de espalda durante su ronda.

"Comenzó a doler un poco", dijo Ko. "Creo que la clave para mí mañana es incluso si no me siento al 100%, solo salir y golpear con confianza y agresividad", dijo. "Siento que cuando golpeo con fuerza, mi cuerpo no se estremece en esa área. Simplemente no tengo que preocuparme por eso".

Después de dos birdies y un bogey en sus primeros seis hoyos, Ko realizó una serie de nueve pares consecutivos antes de comenzar a alejarse en la recta final con sus birdies tardíos.

Eso la dejó cuatro por encima de Danielle Kang, quien batalló al terminar con tres birdies y dos bogeys. Kang no estaba contenta con su incapacidad para aprovechar al máximo varias oportunidades de birdie que se presentaron durante su ronda.

"Frustrante, molesta e irritante", dijo Kang cuando se le pidió que resumiera su exhibición. "Es sólo sábado y nos queda mucho golf por ahí. Pero hoy me estaba frustrando. No pude meter la pelota en el hoyo".

- Resultados del sábado luego de tres rondas en el LPGA Marathon Classic en Sylvania, Ohio (par 71):

1. Lydia Ko (NZL) 197 (64-65-68)

2. Danielle Kang (USA) 201 (64-67-70)

3. Minjee Lee (AUS) 203 (68-67-68)

. Jodi Ewart Shadoff (ENG) 203 (67-63-73)

5. Lindsey Weaver (USA) 204 (68-69-67)

6. María Fernanda Torres (PUR) 205 (70-68-67)

7. Chien Peiyun (TPE) 206 (68-72-66)

. Paula Reto (RSA) 206 (70-67-69)

. Cydney Clanton (USA) 206 (67-70-69)

. Sophia Popov (GER) 206 (66-70-70)

rcw/js/meh/gm