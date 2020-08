Morbidelli "sobrecogido" por el resultado

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Madrid, 9 ago (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) consiguió la segunda posición en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno, motivo por el que dijo estar "sobrecogido" pero también que se sentía "muy bien, pues ahora mismo me sobrecogen las emociones y simplemente estoy disfrutando del momento".

"Ha sido una buena carrera en términos generales, comencé bien e hice lo que me había trazado como plan previo a la carrera para intentar imponer mi ritmo sin sobrecalentar demasiado los neumáticos ni intentar empujar demasiado para no ser agresivo con los neumáticos, ya que éste era un punto crucial para el fin de semana", explica Morbidelli.

El piloto italiano reconoció que vio que Brad Binder le iba pisando los talones y pensó que no iba a hacer "nada absurdo y sí tratar de conseguir asegurar el podio", sabedor de que asumir riesgos le podría llevar a cometer errores.

"Quiero dar las gracias al equipo y a todos los que me han ayudado en casa. Ahora vamos a descansar para abordar Austria con mucho ánimo y muchas ganas", sentenció el italiano Morbidelli.