Mari Ángeles Grajal, discreta ante el estado de salud de Jaime Ostos

09/08/2020 MARI ÁNGELES GRAJAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 9 (CHANCE)



Han sido muchas las personas que se han visto afectadas durante el confinamiento por el Coronavirus y muchos de ellos, rostros conocidos de nuestro país. Uno de ellos ha sido Jaime Ostos, quien ha estado meses ingresado por diversos problemas de salud. Y es que no hemos vuelto a saber del torero desde que le dieron el alta y acudía a su casa donde su esposa, Mari Ángeles Grajal le recibía con ansia.



Hemos podido ver a Mari Ángeles Grajal en Marbella, disfrutando de sus vacaciones estivales. Y es que este sábado, la mujer del torero no se quiso perder la vuelta a los escenarios de María Jiménez en la gala de Starlite donde lo dio todo.



Muy parca en palabras durante el concierto, la mujer de Jaime Ostos prefirió no desvelar el estado de salud de su marido tras sus múltiples problemas de salud que le llevaron a estar varios meses ingresado y a temes, incluso, por su vida. A pesar de a preocupación que puede tener por su marido, Mari Ángeles Grajal disfrutó de una noche de concierto de una de las grandes artistas de nuestro país.